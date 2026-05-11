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台灣寶可夢中心情人節新品8款來了！愛心巧克力、婚禮皮卡丘都超可愛

▲「Pikachu's Sweet Deliver」系列商品最早在一月在日本亮相。（圖／日本寶可夢IG@pokemon_jpn）

▲「Pikachu's Sweet Deliver」系列商品最早是在今年1月於日本寶可夢中心登場，這系列商品是為了西洋情人節而推出。（圖／日本寶可夢IG@pokemon_jpn）

■5月16日台灣寶可夢中心商品詳細

▲Pikachu's Sweet Deliver毛絨玩具、馬克杯商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Pikachu's Sweet Deliver迷你托特包與收納包。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲「Pokémon Garden Wedding」婚禮皮卡丘毛絨玩具。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲「Pokémon Garden Wedding」日式婚禮皮卡丘毛絨玩具。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心5月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）本週末又有超可愛新品登場！官方今（11）日宣布將在5月16日（六）上架「Pikachu's Sweet Deliver」以及「Pokémon Garden Wedding」2系列商品，包含超可愛的愛心巧克力皮卡丘、以及兩種穿上婚禮服裝的皮卡丘等商品登場，預期將有大量玩家到場搶購，而官方也提供了免到現場排隊的線上購買管道。台灣寶可夢中心表示，將在2026年5月1日上架「Pikachu's Sweet Deliver」系列商品，商品包含：收到愛心形巧克力、眼睛閃閃發光、開心不已的皮卡丘毛絨玩具，以及採用絎縫工藝、拼布風設計的迷你托特包等，和皮卡丘一起，傳遞溫暖的心意吧。如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於5月15日（五）16時00分同日在線上販售。事實上，「Pikachu's Sweet Deliver」系列商品最早於今年1月先在日本寶可夢中心開賣，是為了西洋情人節而推出，當時愛心巧克力皮卡丘亮相時，也在全球掀起寶可夢粉絲的轟動，而日本當時還綜合巧克力商品，不過這一次台灣寶可夢中心則僅有玩偶、馬克杯等，但下週520即將迎接，喜愛寶可夢的玩家不妨將愛心巧克力皮卡丘帶回家，送給心儀的對象！另外，「Pokémon Garden Wedding」系列商品，同樣於5月16日在在Pokémon Center TAIPEI登場，穿上婚禮禮服的皮卡丘們可愛登場，非常適合作為婚禮迎賓娃娃、或送給重要之人的絕佳選擇。毛絨玩具 婚禮 (皮卡丘 雄性的樣子) $880毛絨玩具 婚禮 (皮卡丘 雌性的樣子) $1,000毛絨玩具 日式婚禮 (皮卡丘 雄性的樣子) $1,090毛絨玩具 日式婚禮 (皮卡丘 雌性的樣子) $1,090上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。