全球股市高奏凱歌，不斷創下新高，對此，經濟學家澤伯格（Henrik Zeberg）警告，美股正接近他所認為的歷史上最大的金融泡沫，等到泡沫破裂之時可能導致劇烈的經濟衰退和市場崩盤。

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根據《Finbold》報導，長期看空的澤伯格10日在個人X發文表示，「如果你看不出這個市場泡沫，那經濟、金融與投資顯然不適合你。不，這次並沒什麼不同！我不在乎你認為美國聯準會或川普會允許什麼。市場正處於史上最大的泡沫之中，且即將崩盤。雖然還沒『走到那一步』，但已近在咫尺！這將是自1930年代以來最嚴重的經濟衰退與市場崩盤」。

巴菲特指標攀升至歷史極端水平

澤伯格附上了一張巴菲特指標（Buffett Indicator）從1950年代至今的圖表，可以看見在2025年底時，巴菲特指標接近230％，比長期趨勢高出約75個百分點。

巴菲特指標將美國股市總市值與國內生產總值（GDP）進行比較，以衡量市場是否存在過熱或過度投機的狀況，目前的估價水準已超過了網路泡沫時期和疫情後反彈時期的水準。澤伯格認為，忽視泡沫的投資者正在忽視金融市場中明顯的警訊，但他相信當前的市場週期與以往的投機熱並沒有不同。

標普500指數將再上漲一會然後急劇回落

澤伯格預言，全球市場正接近長達多年的牛市週期的最後階段，等到泡沫破裂時將導致幾十年來最劇烈的一次下跌。不過，在那之前市場還是會繼續上漲，澤伯格認為標普500指數在最終反轉之前，可能會進一步攀升至8000～8200點之間。

澤伯格認為，目前的股市榮景是由於流動性過剩和投資者樂觀情緒推動的，但是消費者財務狀況惡化、違約率上升以及私部門就業成長放緩，都是經濟基本面正在減弱的跡象。

根據澤伯格的商業週期模型，目前由信貸擴張和投資者「害怕錯過機會恐懼症」（FOMO）推動的增長，恐在2026年第1或第2季左右達到頂峰，然後將出現重大崩盤，嚴重程度可能超過2008年的金融危機。

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倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...