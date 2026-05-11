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力誇阿姑「就事論事」！陳其邁：做人比做政治更重要

2026高雄市長選戰還尚未正式開打，就已經掀起不少話題，前高雄市議長、現任國民黨高雄市議員的曾麗燕，日前公開稱讚民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，直言對方未來會是「最好市長」，相關發言曝光後，引發外界熱議，也讓藍營內部「倒戈說」持續延燒。對此，高雄市長陳其邁認為，曾麗燕的稱讚，應是基於長期近距離觀察所得出的看法。賴瑞隆10日受邀至高雄市社區聯合發展協會會員大會，曾麗燕也同場出席，她在致詞時盛讚賴瑞隆平時選民服務不分藍綠、服務相當到位，是一位優秀民代，接著更當場表示，「相信賴瑞隆未來會是最好市長」，並要現場民眾一起替他加油；而賴瑞隆聽聞後，也立刻起身致意，感謝曾麗燕的支持。對於曾麗燕的發言引發外界聯想，高雄市長陳其邁今（11）日受訪時則緩頰稱，大家私下都稱曾麗燕為「阿姑」，而她與賴瑞隆又屬同一選區，平時有許多地方建設與服務案件需要互動合作，因此曾麗燕的發言，可能是她個人近距離觀察所產生的感受。陳其邁也指出，曾麗燕過去問政風格本來就「不分藍綠、就事論事」，並強調這些年高雄許多建設推動，只要是對市民好的事情，本來就不該被貼上藍綠標籤。他進一步強調，每到選舉就把所有事情泛政治化，只會加深社會對立與思想分裂，這不是做人應有的態度，且「做人比做政治更重要」。