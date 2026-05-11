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▲田曦薇滿臉是血，還露出魅惑笑容。（圖／翻攝自微博@電視劇嫁金釵）

田曦薇因古裝劇《逐玉》爆紅，新戲《低智商犯罪》討論度也在上升中，剛殺青的待播劇《嫁金釵》官方今（11）日公開1分半的預告，田曦薇在劇中一人分飾兩角，拿著髮簪刮自己的手，臉上濺血露出魅惑冷笑，「誰能決定我的命是賤的！給我死！」許多劇迷迫不及待，大誇她演惡女力度太強。田曦薇在《嫁金釵》中分飾兩角，一個是承安伯府的貴女魏嬈，因家庭變故自幼被調換出府，為了替養母治病扛起養家責任，另外一位是個性跋扈的君黛，遭國公府世子兼未婚夫陸濯（閆桉 飾）唾棄，陸濯因傷昏迷，君黛不願意嫁給他，找來與自己容貌相同的魏嬈替嫁，想讓魏嬈替她守寡一輩子，未料在大婚之前陸濯竟然奇蹟清醒，魏嬈嫁入國公府後，慢慢查出自己身世的祕密，底層少女逆襲上位的故事。官方今釋出預告，田曦薇一面是困苦的魏嬈，另一面則是囂張跋扈的君黛，嘴裡念叨著，「為什麼有人生來富貴，遍體綾羅，而我們生下來便吃不飽，穿不暖，你等著瞧吧，我不會一輩子做人腳下的泥，卑賤，誰決定我的命是賤的。」田曦薇被人賞巴掌，全身髒水在地上爬，又化身貴女拿著刀子揮舞，穿梭在兩個角色之間，讓粉絲看了都佩服她的演技，「預告太驚喜了，等妳炒翻」、「女主人設很帶感」、「演技好絕太期待了」。不過也有人說田曦薇的旁白念得太過生硬，台詞又很中二，加上她在劇中有些是去掉瀏海的造型，引來兩派看法。