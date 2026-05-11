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日本男星山下智久近日登上節目《日曜日の初耳学》，談起年少時和龜梨和也關係緊張的往事。他坦言，小時候曾經看龜梨和也不順眼，原因竟然只是「因為他太帥了」，甚至當年接下經典日劇《改造野豬妹》前，還曾向社長抱怨：「我們現在還在吵架欸。」節目內容曝光後立刻掀起熱議。主持人提到兩人過去「水火不容」的傳聞時，山下智久沒有否認，反而大方分享當年的真實心情。當被問到「最討厭他哪一點」時，山下智久卻笑著回答：「因為他太帥了不是嗎？」讓現場瞬間笑成一片。他還表示，自己以前其實不太擅長粉絲應對，對於撒嬌或耍帥都很苦手，但龜梨和也在這方面非常自然又厲害，因此讓他忍不住產生競爭意識，「有點看不順眼」。山下智久也透露，2005年播出的《改造野豬妹》，原本只有龜梨和也先確定出演，但後來另一位演員臨時無法參演，社長才找上他加入。不過當時兩人關係正尷尬，山下智久甚至直接向社長表示：「但我現在正在跟龜梨吵架耶。」沒想到對方只回了一句：「我才不管。」最後，兩人在正式拍攝前終於把話說開，也逐漸修復關係。山下智久還提到，這次錄製節目前，自己和龜梨和也其實還有互傳LINE，再度展現兩人如今自然又成熟的好交情，也讓許多粉絲感慨青春時代的經典組合至今仍維持深厚緣分。