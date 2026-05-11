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印尼巴布亞省查雅普拉縣（Jayapura）盧卡斯埃內姆貝體育場（Stadion Lukas Enembe）於8日舉行的查雅普拉選隊（Persipura Jayapura）與阿迪雅克薩足球俱樂部（Adhyaksa FC）之間的季後賽比賽結束後，現場爆發大規模騷亂，造成嚴重財產損失及多人受傷。由於綽號「黑珍珠」的查雅普拉選隊在主場以0比1不敵對手，無緣升上印尼超級聯賽（Super League），大批球迷情緒失控，在比賽結束後衝入場內並進行破壞行動。現場多達35,335名觀眾中，有部分球迷向客隊球員投擲瓶裝礦泉水，並闖入球場、破壞場館設施，甚至在體育場外縱火焚燒車輛。根據警方統計，騷亂導致公共設施、民眾攤販以及大量交通工具受損。《印度尼西亞日報》指出，其中至少67輛汽車與電動單車遭焚毀、損壞或失竊。《Seputar》報導則稱，至少20輛汽車與8輛摩托車被燒毀，27輛摩托車失蹤。體育場周圍至今仍可見燒毀車架與破壞痕跡。事件中共有10名執勤警員與1名平民受傷，包括查雅普拉警署長在內，所有傷者目前均已接受治療。巴布亞警方表示，現場有人刻意利用人潮聚集煽動暴力行為，警方已針對相關縱火與破壞事件展開深入調查。截至目前，警方已拘留14名涉案人士，並持續進行密集訊問，以確認其是否直接參與騷亂。不過警方尚未正式將任何人列為嫌疑犯。此次事件也可能讓查雅普拉選隊面臨印尼足球協會（PSSI）紀律委員會的重罰。根據《PSSI 2025紀律守則》，俱樂部可能遭到禁止觀眾入場、罰款數千萬至數億印尼盾、部分或全面關閉主場。另外，肇事球迷可能被禁止其進入體育場長達10個月或更長時間。由於現場局勢一度失控，主客兩隊雙方球員、工作人員及裁判團隊一度被迫留在體育場內，直到警方成功控制局面後才得以離開。對此，賽事執行委員會主席Alberto Itaar已向巴布亞民眾公開致歉。他表示，主辦單位在比賽期間已按照既定標準作業程序執行安保措施，但仍對事件發生感到失望與遺憾。