前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近來頻繁在社群媒體上替丈夫抱不平，每每語出驚人，日前她才分享母親節假期與柯文哲返回新竹老家的經過，話鋒一轉，又再度砲轟司法與執政黨，質疑檢調過去以「買辦公室涉貪」等理由搜索、羈押柯文哲，同時點名總統府應比照當年檢視他們的標準，公開說明第一家庭海外資產與子女財產情況。

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陳佩琪再轟司法雙標　點名總統府也該「被檢驗」

陳佩琪今（11）日透過臉書發文表示，自己近日看到有關「第一夫人在美置產億元豪宅」的相關新聞，並引用總統府秘書長潘孟安及發言人郭雅慧澄清「假訊息」的說法，直言對方提到「民主不該靠假消息製造仇恨」，而她也認為講得很對。

不過，陳佩琪質疑，過去外界指控柯文哲夫婦「買辦公室涉貪」時，檢調卻直接搜索住家、羈押柯文哲近1年，政論節目與名嘴更持續攻擊，痛批：「你們說被人誣蔑很生氣，但過去誣蔑別人的時候看起來很開心啊」、「拿國家司法機器對付柯文哲很爽，不是嗎？」

陳佩琪更要求，若執政黨認為相關傳聞是不實指控，就應拿出證據公開說明，請媒體去第一夫人住所外24小時守候， 問問她：「妳有沒有在美國置產？ 妳有沒有去看房子？」陳佩琪甚至喊話總統賴清德，公開子女收入來源及是否擁有海外不動產，「讓大家知道發生戰爭時，不會棄台灣人民而落跑」。

重提子女留學與海外資產爭議　強調「早已說明清楚」

針對外界過去質疑柯家資產與子女留學資金來源，陳佩琪也再度詳細說明，她指出，兒子早在柯文哲尚未擔任台北市長前，就以父母合法贈與的810萬元購買她名下舊公寓，並取得國稅局相關免稅證明。

至於子女赴海外攻讀博士的經費，陳佩琪表示，兒子赴日本東京大學就讀期間，學費因疫情獲減免，生活費也有教授協助；女兒則在美國加州攻讀博士，因美國當地研究助理薪資調升，加上住宿校內宿舍，生活開銷足以負擔。她強調，相關內容過去早已多次向檢方說明，也曾在臉書公開，但網路仍持續出現質疑與攻擊。

李文宗案遭押11個月！陳佩琪曝「只為逼咬人」

貼文最後，陳佩琪也提到，今天與柯文哲談到京華城案相關官司時，先生再度為前眾望基金會董事長李文宗抱屈。她轉述，柯文哲認為，李文宗當時早已離開市府，根本不可能清楚京華城容積率相關細節，卻仍因「圖利收賄共犯」名義遭羈押11個月，目的就是要逼其「咬柯文哲」。

然而，最終因無法提出具體證據，圖利與收賄部分皆判無罪，只剩背信罪成立，但柯文哲質疑說：「背信罪有必要押11個月嗎？」陳佩琪更是一連三問：「請問檢察官和法官們，你們好意思嗎？你們好意思嗎？你們好意思嗎？」

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林翊涵編輯記者

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