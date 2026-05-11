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為何2年緩衝期？醫界示警：補人要時間、關床只要一天

三班護病比即刻上路？醫界：病人受影響首當其衝

護病比2028才上路護理師不滿 醫界理解：等待多年憂成拖延

立法院上週三讀通過《醫療法》修法草案，將三班護病比入法，但規劃於2028年5月正式上路，讓在野砲轟以拖待變、技術性杯葛。對此有醫界人士表示，真正的難題在於，制度要從法條走進病房，不能只靠公告日期，更要看醫院現場的人力、排班、訓練與留任條件是否同步到位，強調施行節奏也必須穩，一旦法律立即上路並搭配罰則，醫院若短期內補不到足夠護理師，最快、也最保守的因應方式，就是減少收治病人或關閉部分病床。這樣看似達標，實際上卻可能讓醫療量能突然下降，「補人要時間、關床只要一天」。三班護病比入法，是台灣護理改革走到關鍵一步。醫界人士指出，這項制度的方向沒有疑問，核心目的就是降低護理人員照護負荷、改善病人安全，也讓長期承受高壓輪班的護理職場，有機會回到更合理的工作環境。但真正的難題在於，制度要從法條走進病房，不能只靠公告日期，更要看醫院現場的人力、排班、訓練與留任條件是否同步到位。衛福部規劃，將以已公告的三班護病比標準為基礎，納入《醫療機構設置標準》，並預計自2028年5月1日起正式施行。現行標準包括醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。醫界人士認為，這代表政府不是不推動，而是要讓制度在可承受的節奏中落實。為什麼需要2年？醫界人士直言，關鍵在於「補人要時間，關床只要一天」。三班護病比的本質，是護理人力與病人數的比例。一旦法律立即上路並搭配罰則，醫院若短期內補不到足夠護理師，最快、也最保守的因應方式，就是減少收治病人或關閉部分病床。這樣看似達標，實際上卻可能讓醫療量能突然下降。醫界人士指出，護理人員不是法規公告後就能立即補上。從招募、報到、臨床適應，到專科訓練、排班磨合，都需要時間。尤其一般急性病房與夜班人力，是目前最困難的一環。即使整體護理人力數字增加，也不代表這些人都會進入醫院；即使進入醫院，也可能分流到加護病房、檢查室、長照機構、診所或其他單位，不一定能補進一般病房三班輪值。醫界人士分析，若沒有緩衝期，最先受到衝擊的可能不是醫院管理階層，而是病人。一般病房床位減少，急診病人就會等不到住院床，急診壅塞會更加嚴重；需要術後住院照護的癌症、心血管、骨科等病人，手術排程也可能被延後。偏鄉、離島與地區醫院招募護理人力本來就更困難，一旦被迫縮床，當地民眾就醫權益會受到更大影響。因此，醫界人士認為，2年緩衝期不能被理解為「等2年再說」，而應該被定義為「制度整備期」。這2年最重要的任務，是把人補上、把人留下、把新手帶起來，也把監督制度建立起來。若只是延後施行，卻沒有具體進度，緩衝期就會失去正當性；但若能用這段時間補齊制度缺口，改革才有機會真正落地。醫界人士指出，政府這2年應聚焦幾項工作。第一，必須補足一般急性病床護理人力，避免醫院只靠縮床達標。第二，夜班津貼、固定班別與彈性排班要真正進入薪資與制度設計，因為三班護病比最困難的往往不是白班，而是小夜與大夜。第三，要建立新手臨床導師制度，新進或回流護理師不能直接被推上高壓病房，必須有人帶、有人教，也有人協助度過適應期。第四，醫院本身要重新盤點病房配置、開床數、急重症量能與各科收治策略，不能把三班護病比當成單一科別或單一護理站的問題。第五，政府必須防止大型醫學中心透過薪資競爭，進一步吸走區域醫院與地區醫院人力，否則偏鄉與基層醫療會更脆弱。第六，所有獎勵金與補助，都應要求專款專用，並公開醫院達標率、夜班留任率、離職率、關床情形與急診待床狀況，讓外界能夠檢驗進度。醫界人士也提醒，護理團體對緩衝期的不信任並非沒有理由。第一線護理師已經等待多年，對「再給一點時間」自然會擔心變成拖延。因此，政府與醫療院所不能只說明風險，更要交出時間表。每半年公布進度、每一項補助追蹤成效、每一個人力缺口明確盤點，才是換回信任的方式。從醫療體系角度來看，三班護病比不是該不該做的問題，而是如何做得穩、做得到、做得久的問題。醫界人士強調，改革不能只求快，也不能讓病床在政策上路前先掉下去。兩年緩衝期真正的意義，是讓護理師留得住、病人住得到、醫療體系撐得住。三班護病比不能停，施行節奏也必須穩。這兩年不是空白期，而是醫療體系必須交作業的整備期。時間若能換成人力，緩衝才有意義；兩年後，醫界也不能再用同一個理由，回答同一個問題。