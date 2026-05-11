立法院韓國瑜院長率跨黨派訪問團於巴黎時間10日上午抵達法國，展開此趟國會外交行程。韓國瑜在設宴款待台僑時表示，所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拼，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。

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立院訪團一行抵達巴黎後，由駐法國代表處郝培芝大使接機並為訪團進行午餐簡報會，說明整體行程規畫與重點工作安排。午餐結束，隨即在本次邀訪單位—法國參議院友台小組精心安排下，前往承載法國深厚人文歷史、亦是現今法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，在導覽人員的解釋下，帶領訪團深入了解這個珍貴的法國文化遺產。

立院表示，晚間則由立法院設宴款待旅法僑台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結之僑胞表達誠摯感謝，肯定其等在促進台法民間交流與經貿合作上所扮演的重要角色。

韓國瑜在致詞時特別感謝「世界台商總會」蔡國泰名譽總會長、黃行德國策顧問、「旅法印支華人會館」江基民會長及各位僑界朋友，在假日中踴躍出席今晚的相聚，並一一介紹在場的三黨委員，並強調次行為其擔任立法院長以來首次訪問歐洲，第一站便來到巴黎，為各位辛苦打拚的僑胞朋友帶來娘家的問候與支持。

韓國瑜指出，台灣土地只占全球萬分之三、人口占千分之三、但工業產品卻占全世界產能的百分之三。台灣在國際亮眼的表現，是全體國人與海外僑胞共同努力的成果。韓國瑜特別介紹台灣現有五大優勢：最先進的高科技半導體及晶圓代工、優質的醫療技術與全民健保制度、各行各業隱形冠軍的中小企業、舒適的生活與良好的治安，以及擁有百分之百自由民主的公民社會。韓國瑜最後勉勵在場所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拚，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。

▲立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪法。（圖／立法院提供）
▲立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪法。（圖／立法院提供）
▲立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪法國，宴請台僑。（圖／立法院提供）
▲立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪法國，宴請台僑。（圖／立法院提供）

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...