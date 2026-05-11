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▲范姜彥豐（右）將小孩改名為浠浠，被認為是想切割粿粿（左）。（圖／粿醬家IG@z.m.babe_diary）

男星范姜彥豐和老婆粿粿（江瑋琳）正在協議離婚，女兒本來跟著媽媽的綽號，乳名是「粿醬」，但因范姜彥豐和粿粿感情破裂，粿醬如今已改掉乳名，換成「浠浠」。這個字出現在女生名字中，有溫柔、純潔、勇敢、美麗的寓意，非常適合女兒，讓粉絲也大讚范姜彥豐這個爸爸很會取名，浠浠比粿醬還好聽。范姜彥豐和粿粿婚變後，兩人輪流帶娃。近日有粉絲發現，范姜彥豐帶著女兒和演藝圈好友尼克、楊孟霖等人一起出遊，拍攝親子主題影片時，范姜彥豐已經不叫女兒「粿醬」了，而是改叫女兒「浠浠」；外界認為這是為了切割出軌的粿粿才做出的改變。而「浠」這個字，出自中國湖北的地名「浠水縣」，若是放在人名中，根據《康熙字典》釋義，有柔情似水、溫柔善良的意思。《起名網》則解釋這個字象徵河流，寓意人品如水般純淨，也可以形容外貌清秀美麗，或是個性像水一樣奔流不息、勇往直前，是非常適合用來當女生名字的字。粉絲發現粿醬改名為浠浠後也直呼好聽，紛紛留言誇讚，「改名也好，不然繼續叫小粿醬會聯想到她（粿粿），浠浠好聽很特別，很少小女孩的小名是叫浠浠」、「浠浠好可愛呀」、「比原本更像正式名字」、「很好聽又特別」、「爸爸真的很會取欸，浠浠好聽很多」。而這對夫妻在失和前，還曾公開拍攝影片，幫粿醬選擇「英文名字」。他們從網友提案的十幾個英文名中，透過殘酷二選一的方式，選出了法語拼音的「Léa」，讀起來可愛又有朝氣，這個英文名字也有自然、充滿活力與聰明的象徵，同樣適合浠浠。