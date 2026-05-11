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大同4月營收41.39億元，年減3.5%，月減2.87%，主要受到電力新能源事業客戶因指定交期影響，不過仍寫8年同期次高。累計前4月營收156.27億元，受惠電子代工事業ODM Mini PC新品市場反應良好、年增5.34%。大同表示，電力事業群旗下重電事業穩定出貨，因銷貨台電大安變電所變壓器，4月營收達今年以來單月最高，年成長逾3成。大同的馬達事業因AI晶片巨量需求半導體大廠持續擴建，接獲中型馬達大批量訂單，加持下半年業績，同時，電動車馬達也獲追加訂單，挹注營收。大同子公司大世科則受惠於企業AI算力基礎建設與AI Agent的剛性需求，4月營收維持穩定雙位數成長，包含交付金融業大型設備升級與建置核心系統架構，並認列製造業數位賦能專案收益，將AI應用導入核心營運流程。前4月累計營收達24.74%的高年成長率，展現強勁營運成長動能。