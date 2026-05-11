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今天是5月11日，對於許多年輕網友與資深樂迷來說，這單是一個普通的週一，而是傳說中的「國際沈文程日」。金曲歌王沈文程的經典台語老歌〈五月十一彼下埔〉，歌詞精準預言了這天的憂鬱氛圍與天氣，神奇的是，往年到了這一天全台幾乎都會下雨，今日下午是否會再度像歌詞中提到的一樣下雨，讓這首歌再度成為網路熱搜迷因。現年71歲的沈文程，近年來以親民、幽默的形象深受年輕世代喜愛。近期網路瘋傳一段運用AI技術改編的〈五月十一彼下埔〉，原本哀愁的台語悲歌，搖身一變成為熱血十足的動漫《灌籃高手》動漫曲風，強烈的反差感讓粉絲直呼：「完全沒違和！」、「沈文程老師變成櫻木花道了」。對此，沈文程本人也大感驚奇，笑稱科技真的讓音樂有了無限可能。〈五月十一彼下埔〉描述在5月11日下午，男女主角在台中中港交流道離別的感傷心情，歌詞開頭便唱道：「五月十一日彼一下埔，台中之中港交流道落著毛毛的小雨」。神奇的是，這句歌詞像是有氣象預報功能，有粉絲發現每年到了5月11日，台灣各地特別是中部地區發生降雨的機率極高。今日午後全台多處確實轉為陰雨天氣。此外，歌詞中也寫到「牽著你的手，目屎像落雨」、「交代我一切為前途」，細膩描繪了早年台灣社會北上打拼、忍痛離別的情懷。儘管曲風哀傷，但在迷因文化的推波助瀾下，這首歌已轉化為一種年輕人與長輩間的文化橋樑。