台灣室內設計領導品牌歐德傢俱於國際競賽中嶄露頭角，由設計師黃敏莉操刀的作品《衍光成家：共生之境》，憑藉卓越的空間敘事與多世代共居的深刻洞察，榮獲 2026 「美國紐約建築設計獎」（NY Product Design Awards）肯定。此獎項不僅彰顯歐德傢俱在大型豪邸規劃上的專業實力，也展現台灣設計師將人文溫度轉化為國際美學的精湛功力。
室內坪數達 200 坪的獲獎作品《衍光成家》，是專為一家五口、兩世代家庭量身訂製的居所。設計師跳脫傳統居宅的侷限，以「中心匯聚、向外衍展」為核心靈魂，將客廳、餐廳與廊道無縫整合為家庭生活的「核心舞台」。以此中心點出發，向兩側優雅延伸出父母與子女各自獨立的生活領域，實踐了「共生」的居住哲學。材質語彙上，展現精準的調和實力，巧妙平衡父母偏好的沉穩現代風與年輕一代嚮往的個性工業風，在材質與動線的細膩過渡下，使不同世代的美學喜好能自然並存於同一屋簷下，定義了現代豪邸的情感溫度。
客廳核心由大理石電視牆與現代酒精壁爐擔綱，火焰在石材紋理間躍動，成為凝聚全家人情感的焦點。開放式餐廚區則透過長型中島銜接圓型餐桌，讓日常烹飪、聚餐與交流自然交織。更在空間細節中注入巧思，於廊道的木格柵牆設計了立體的風景，木條間隱約浮現奔跑的羊群意象，在行進間為大器的格局增添了溫潤的童心。當日光自三面窗景流入，光影與日常在空間中緩緩延伸，整座空間如同一顆溫暖的核心，將家人的生活步調優雅聚攏。
獲「美國紐約建築設計獎」的歐德傢俱，將堅持為客戶構築出承載家族情感的理想居所，帶著這份國際榮耀，持續引領台灣室內設計走向世界。
得獎作品欣賞：https://www.order.com.tw/blog.php?act=view&no=659
我是廣告 請繼續往下閱讀
獲「美國紐約建築設計獎」的歐德傢俱，將堅持為客戶構築出承載家族情感的理想居所，帶著這份國際榮耀，持續引領台灣室內設計走向世界。