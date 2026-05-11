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菲律賓眾議院議員預計將於週一表決，決定是否第二次彈劾菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）。根據初步估算，目前已有足夠支持票數，可將彈劾案提交參議院審判。菲律賓眾議院全體316名議員11日將出席投票。現年47歲的莎拉可能成為菲律賓史上首位遭到兩度彈劾的官員。若眾議院再次通過彈劾，意味著國會認定已有足夠理由，指控她涉及可被彈劾的罪行。莎拉已於今年2月宣布有意參選總統。但若參議院最終裁定有罪，她將被解除副總統職務，並可能被永久禁止擔任公職。目前，莎拉面臨的指控包括涉嫌威脅總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）生命安全，以及涉嫌不當使用數百萬披索的機密資金。此外，她也被指控擁有來源不明財富，以及未如實申報財產淨值，但其律師團隊已否認相關說法。對此，莎拉多次否認所有不當行為，並稱相關指控具有政治動機。在週一表決前，眾議院兩大政黨「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）與「民族主義人民聯盟」（NUP）多數成員據稱支持彈劾案。眾議院司法委員會成員里登（Terry Ridon）表示，根據他的協商結果，約有215名議員支持彈劾。根據1987年菲律賓憲法，眾議院只需三分之一票數，即106票贊成，即可啟動參議院彈劾審判，因此215票已遠超門檻。隨著彈劾案可能成立，參議院也將再次面臨考驗。在眾議院全院表決前幾天，參議院臨時議長賴克遜（Panfilo Lacson）曾提出，參議員可以決定是否召開彈劾法庭。不過，一些法律專家與眾議員認為，參議院別無選擇，必須處理對莎拉的彈劾案。菲律賓大學法學院副院長塔瑪瑟（Paolo Tamase）上週則表示，參議院憲章沒有賦予參議院不召開彈劾法庭的選項。他警告，若參議院決定不推進彈劾審判，將可能讓最高法院再次介入。參議院議長索托（Vicente Sotto III）本月稍早表示，雖然他計畫立即召開彈劾法庭，但正式審判可能仍需一段時間準備。他表示，參議院將向被彈劾官員送達彈劾條文副本，要求檢方提交回應，接著進入審前程序，待一切準備完成後才正式開庭。對於外界傳出參議院可能再次發動政變式行動，以阻止彈劾案推進，司法委員會副主席薩莫拉（Ysabel Zamora）表示，若參議員如此行事，將構成嚴重濫權並違反憲法。她指出，希望參議員能理解，立即展開審判也是他們的責任，且他們無權選擇不進行審判。莎拉律師則持續表示，他們已準備好面對可能的參議院彈劾審判。