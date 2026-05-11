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▲浠浠（左）玩瘋了，不過范姜彥豐仍展現耐心引導女兒完成任務。（圖／翻攝尼克&ASHLY YouTube）

藝人范姜彥豐近日帶著已改小名成「浠浠」的粿醬登上YouTube頻道「尼克&ASHLY」人氣節目《爸爸單槓》，最新一集主題挑戰「比籃球」，與尼克、孟霖等爸爸一起帶著孩子闖關。節目播出後立刻引發網友熱議，尤其范姜彥豐與浠浠在過程中的互動，更被大量觀眾狂讚「超有耐心」，即使浠浠一度玩到失控，范姜彥豐仍全程溫柔引導，不少粉絲看完後都直呼：「這種爸爸真的太加分了！」節目中，幾組家庭必須完成不同籃球挑戰，過程中小朋友們狀況百出，笑料不斷，其中浠浠後半段玩開後一度完全沉浸在自己的世界，讓范姜彥豐只能邊苦笑邊慢慢引導。不過許多觀眾看完後，反而被范姜彥豐的反應圈粉，大量留言都提到：「范姜真的很溫柔」、「完全看不出不耐煩」、「對小孩超有愛」。還有網友表示，看到范姜彥豐最後仍耐心陪浠浠完成任務，真的能感受到平常親子相處的真實模樣。《爸爸單槓》這次也特別設計觀眾投票機制，讓粉絲透過留言決定3組家庭排名，節目官方更直接喊話：「記得一定要留言，決定三隊的生死！」瞬間炒熱討論區，從目前留言來看，范姜彥豐與浠浠組合人氣相當高，不少人點名他是本集最有耐心的爸爸。不過尼克與女兒Aria、孟霖與楊桃的組合同樣吸引不少支持者，三組票數在留言區形成激烈拉鋸，也讓觀眾直呼這系列越來越像大型親子實境秀。除了范姜父女之外，其他兩組家庭同樣話題十足，尼克女兒Aria不只在關卡中相當投入，還主動幫其他小朋友撿球被網友狂誇超貼心；而孟霖與兒子楊桃則因父子裝與自然互動，讓觀眾直呼「萌度爆表」。許多粉絲都表示，其實三組家庭都各有特色，很難真正分出勝負，甚至有不少人開始敲碗，希望節目之後能推出三位爸爸一起帶小孩出遊的旅遊企劃，看更多真實親子互動畫面。近年親子實境類型內容在YouTube持續受到歡迎，《爸爸單槓》則靠著自然互動與臨場反應吸引不少觀眾。這次籃球主題播出後，再度創造大量話題，不少人認為節目最大魅力，就是能看到這3位爸爸們真實照顧孩子的模樣，尤其范姜在浠浠失控時依然耐心陪伴，更被網友封為「暖爸代表」。