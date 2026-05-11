新北新地標淡江大橋將於明（12）日上午正式通車，未來將肩負連接淡水與八里的重要任務。面對通車初期帶來的大量車流，新北市政府警察局交通大隊將針對兩端重要路口加強交通疏導，並針對假日觀光車潮，對大貨車實施分時段管制及科技執法等措施，若民眾駕駛汽機車上橋後逗留拍照，最重可處 6,000 元罰鍰。
淡江大橋通車初期加強交通疏導！橋上逗留拍照最重罰6千
警方強調，淡江大橋屬快速公路，嚴禁駕駛人在橋上停車拍照或逗留，違規行駛或違停將依《道路交通管理處罰條例》第 33 條，處新臺幣 3,000 元以上、6,000 元以下罰鍰。新北警呼籲，通車初期預期將有大量車潮湧入，請駕駛人保持耐心並遵守相關規定，共同維護交通安全。
新北市交通警察大隊表示，通車初期將是交通磨合期，警方將於淡江大橋兩端重要路口派員加強疏導。呼籲所有駕駛人務必遵守標誌、標線指示，切勿為了拍攝風景而滯留橋面，共同維持淡水與八里地區的交通秩序。
淡江大橋分散淡海車流！可省近半小時車程
新北市交大指出，淡江大橋即將正式啟用，串聯淡水與八里兩地，通車後可望有效緩解關渡大橋及台 2 線的交通壅塞。由於橋梁採用「汽機車分流」設計，分為汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道，提升行車安全與效率。
為因應通車初期龐大車流，警方將於中正路二段、沙崙路口及台 61 線、挖子尾匝道等重點路口加強交通疏導。警方提醒駕駛人應依標誌、標線行駛，避免誤闖車道。淡水端由中正路二段及沙崙路口可上橋，八里端則可自台 61 線或挖子尾匝道進入。
假日觀光車流新動線！大貨車管制、科技執法總整理
另考量假日觀光人潮，警方針對大貨車實施分時段管制及科技執法：
淡水往八里方向： 沙崙匝道全日管制；假日 12 時至 21 時管制濱海匝道及中正路二段 51 巷，大貨車需改行台 2 乙線。
八里往淡水方向： 假日 12 時至 21 時管制台 61 線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車則改行台 15 線及關渡大橋。
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警方強調，淡江大橋屬快速公路，嚴禁駕駛人在橋上停車拍照或逗留，違規行駛或違停將依《道路交通管理處罰條例》第 33 條，處新臺幣 3,000 元以上、6,000 元以下罰鍰。新北警呼籲，通車初期預期將有大量車潮湧入，請駕駛人保持耐心並遵守相關規定，共同維護交通安全。
新北市交通警察大隊表示，通車初期將是交通磨合期，警方將於淡江大橋兩端重要路口派員加強疏導。呼籲所有駕駛人務必遵守標誌、標線指示，切勿為了拍攝風景而滯留橋面，共同維持淡水與八里地區的交通秩序。
新北市交大指出，淡江大橋即將正式啟用，串聯淡水與八里兩地，通車後可望有效緩解關渡大橋及台 2 線的交通壅塞。由於橋梁採用「汽機車分流」設計，分為汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道，提升行車安全與效率。
為因應通車初期龐大車流，警方將於中正路二段、沙崙路口及台 61 線、挖子尾匝道等重點路口加強交通疏導。警方提醒駕駛人應依標誌、標線行駛，避免誤闖車道。淡水端由中正路二段及沙崙路口可上橋，八里端則可自台 61 線或挖子尾匝道進入。
另考量假日觀光人潮，警方針對大貨車實施分時段管制及科技執法：
淡水往八里方向： 沙崙匝道全日管制；假日 12 時至 21 時管制濱海匝道及中正路二段 51 巷，大貨車需改行台 2 乙線。
八里往淡水方向： 假日 12 時至 21 時管制台 61 線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車則改行台 15 線及關渡大橋。