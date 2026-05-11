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淡江大橋通車初期加強交通疏導！橋上逗留拍照最重罰6千

嚴禁駕駛人在橋上停車拍照或逗留

▲面對通車初期帶來的大量車流，新北市政府警察局交通大隊將針對兩端重要路口加強交通疏導，並針對假日觀光車潮，對大貨車實施分時段管制及科技執法等措施。（圖／翻攝自「公路局：公路人」﻿臉書）

淡江大橋分散淡海車流！可省近半小時車程

▲淡江大橋屬快速公路，若有違規停車、違規行駛，將依法處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。（圖／警方提供）

假日觀光車流新動線！大貨車管制、科技執法總整理

新北新地標淡江大橋將於明（12）日上午正式通車，未來將肩負連接淡水與八里的重要任務。面對通車初期帶來的大量車流，新北市政府警察局交通大隊將針對兩端重要路口加強交通疏導，並針對假日觀光車潮，對大貨車實施分時段管制及科技執法等措施，警方強調，。新北警呼籲，通車初期預期將有大量車潮湧入，請駕駛人保持耐心並遵守相關規定，共同維護交通安全。新北市交通警察大隊表示，通車初期將是交通磨合期，警方將於淡江大橋兩端重要路口派員加強疏導。呼籲所有駕駛人務必遵守標誌、標線指示，新北市交大指出，淡江大橋即將正式啟用，串聯淡水與八里兩地，通車後可望有效緩解關渡大橋及台 2 線的交通壅塞。由於橋梁採用「汽機車分流」設計，分為汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道，提升行車安全與效率。為因應通車初期龐大車流，警方將於中正路二段、沙崙路口及台 61 線、挖子尾匝道等重點路口加強交通疏導。警方提醒駕駛人應依標誌、標線行駛，避免誤闖車道。淡水端由中正路二段及沙崙路口可上橋，八里端則可自台 61 線或挖子尾匝道進入。另考量假日觀光人潮，警方針對大貨車實施分時段管制及科技執法：沙崙匝道全日管制；假日 12 時至 21 時管制濱海匝道及中正路二段 51 巷，大貨車需改行台 2 乙線。假日 12 時至 21 時管制台 61 線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車則改行台 15 線及關渡大橋。