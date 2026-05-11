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▲獨角仙生態公園打造獨角仙適合復育與生長的生態棲地(圖／建設局提供2026.5.11)

▲獨角仙生態公園內部遊樂場空間(圖／建設局提供2026.5.11)

台中東勢新地標！市府投入 9,385 萬元，於東勢客家文化園區打造全台首座「獨角仙生態公園」，今（11）日由市長盧秀燕主持啟用。盧秀燕強調，這是一座拒絕水泥化、以生態復育為核心的「活的公園」，不僅要成為昆蟲的樂園，更為山城親子教育與觀光注入新動能。盧秀燕表示，市府近年積極推動「台中美樂地計畫」，致力於將傳統公園轉型為具備特色與生命力的空間。她指出，過去的公園往往充斥著水泥、石頭與塑膠罐頭設施，但東勢獨角仙生態公園打破了這種框架。盧秀燕強調，東勢擁有得天獨厚的山林資源，適合獨角仙生長。市府團隊在規劃過程中，特別諮詢生態專家，以環境復育為優先，建構適合獨角仙繁衍的腐植土棲地與光臘樹林，讓孩子們來到這裡，不是對著冰冷的雕像拍照，而是能親眼觀察昆蟲在自然環境下的生命脈動。考量到獨角仙對生存環境的濕度與溫度極為敏感，園區內特別導入智慧科技，設置了「環境資訊板」。這項設施能即時顯示各項氣象數據，除了作為校外教學的科普教育素材，更讓家長能依據氣候條件，彈性評估孩子的戶外遊憩時間，讓生態觀察與舒適便利並行。建設局長陳大田指出，園區的建築語彙結合了客家傳統「圍龍屋」的空間意象，象徵保護與守護的涵義，讓生態與在地文化深度結合。此外，為了增加趣味性與場域識別度，市府特別在鄰近的第三橫街設置了「獨角仙意象行人號誌燈」，讓遊客從進入園區周邊開始，就能感受到濃厚的生態氛圍。此計畫不僅優化了東勢客家文化園區，更成功串聯「浪漫台三線」、東豐自行車綠廊及許良宇圖書館。未來，遊客來到東勢，可以規劃一套結合騎車、閱讀與生態觀察的深度旅遊。隨著 5 月底至 8 月獨角仙活動高峰期將至，盧秀燕也向全國親子發出邀請，歡迎大家帶著孩子走進東勢，並順道造訪東勢林場與四角林農場，帶動地方經濟。她最後特別呼籲，這座活的公園需要大眾共同守護，觀察時請「動口不動手」，尊重生命，讓這片樂園能永續傳承，成為台中山城最亮眼的生態瑰寶。