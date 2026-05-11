是方電訊今（11）日宣佈與日本北海道「石狩再生能源資料中心」正式簽署合作備忘錄，啟動跨國AIDC新布局。是方總經理劉耀元表示，4月落成的石狩再生能源資料中心，耗資182億日圓，具備「100% 區域再生能源」供電優勢，初期容量15MW，未來並規劃擴展至300MW。

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Flower Communications社長、石狩再生能源資料中心專案負責人柳川直隆指出，該中心由日本東急不動產、Flower Communications 及 Agility Asset Advisers共同營運，並獲得日本總務省補助支持，其核心願景成為亞洲規模最大的綠色算力重鎮。

雙方將打造台日數位走廊，建立台北與石狩之間的超高速、低延遲直連網路，有效解決跨國邊緣運算的延遲問題。同時，是方將引進高效能冷卻技術與智慧化託管經驗，協助石狩機房應對高密度AI伺服器的散熱與功耗挑戰，也協助企業在符合減碳法規的前提下，順利於日本市場佈署跨國AI服務節點。


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李青縈編輯記者

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