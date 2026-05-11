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▲《穿著PRADA的惡魔2》全球上映不到兩週，總票房已達4.33億美元，超過上一集。（圖／二十世紀影業提供）

▲《蜘蛛人：重生日》是今年夏天聲勢最大的超級英雄電影，賣座成績備受各方看好。（圖／翻攝自IMDb）

▲麥特戴蒙（左）與千黛亞（右）在《奧德賽》有對手戲，千黛亞另外還有《蜘蛛人：重生日》要推出。（圖／翻攝自IMDb）

每年最重要的暑期票房熱季已經展開，今年打頭陣第一砲《穿著PRADA的惡魔2》已經在不到兩週內，全球總票房達4.33億美元，被看好有望衝破6億，為女性掛帥的喜劇再添勝績。今夏好萊塢強片輩出，知名續集更是曾出不窮，預計7月底上映的《蜘蛛人：重生日》被預測全球總票房必破10億美元，極可能登上冠軍寶座。夏天是電影市場的最大旺季，許多不用出門上課的學生，反而會呼朋引伴進戲院，邊吹冷氣邊享受聲光刺激，所以每年暑期影片的票房表現，格外受到重視。今年包括《穿著PRADA的惡魔2》、《玩具總動員5》、《小小兵&大怪獸》、《蜘蛛人：重生日》等續集大片接連登場，都有難以忽視的基本盤，目前卻以《蜘蛛人：重生日》最受到看好。歐美的娛樂產業分析家認為，將近5年前《蜘蛛人：無家日》以全美8.15億美元、全球19.21億美元穩坐年度票房冠軍，《蜘蛛人：重生日》又描述彼得帕克被世人遺忘後的新生活，賣座數字不太可能低到打對折，北美廣被看好至少賣破5億美元，世界各地總票房則起碼在10億美元以上，比起《穿著PRADA的惡魔2》固然強大不少，連《玩具總動員5》都未必是對手。唯一有機會威脅到《蜘蛛人：重生日》票房的，是克里斯多夫諾蘭大片《奧德賽》，因為諾蘭向來會把票價較高的IMAX廳先搶下來，《奧德賽》是他第一部古裝史詩大片，演員陣容更是巨星雲集，被預期又會是他橫掃全球賣座榜的巨作，兩部片映期差不到兩週，演員部分重疊，《蜘蛛人：重生日》恐難不被影響。有趣的是，《奧德賽》的巨星陣容之中，《蜘蛛人：重生日》湯姆霍蘭德、千黛亞都在其中，各自扮演男主角麥特戴蒙的兒子以及他的守護神雅典娜，都算有重要的地位，兩人有可能成為今夏票房最突出的紅星。而扮演麥特戴蒙妻子的是安海瑟薇，這部片加上《穿著PRADA的惡魔2》也會讓她成為今夏最賣座的大牌之一。除了《蜘蛛人：重生日》廣受看好奪冠外，《玩具總動員5》也被認為有望拿下亞軍，第3、4名應是《奧德賽》和《小小兵&大怪獸》，第5名有可能是《穿著PRADA的惡魔2》，今夏最強5部賣座巨片是不是真的這樣排名？不妨拭目以待。