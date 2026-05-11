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高盛最新報告指出，AI晶片出口熱潮正推升台灣與韓國貿易順差，兩地央行今年可能因此面臨升息壓力。高盛預估，韓國央行將在第3季、第4季各升息1碼；台灣央行則可能在第2季、第4季各升息半碼。高盛亞太區首席經濟學家Andrew Tilton領銜的團隊指出，今年AI相關出口將成為台韓經濟主要支撐。韓國AI相關出口規模可能逼近GDP的30%，台灣則可能超過GDP的30%，帶動科技出口大幅擴張，也讓經常帳順差同步攀高。高盛預估，科技出口激增將使韓國今年經常帳順差超過GDP的10%，台灣則可能超過GDP的20%。隨著順差擴大，韓元與新台幣也將面臨升值壓力。報告提到，目前韓國順差主要流向海外股票投資，台灣順差則較多停留在外匯存款，但匯率壓力正逐步累積。不過，AI帶動的強勁出口並非全面繁榮。高盛指出，科技產業受惠AI需求快速升溫，但非科技出口仍受區域供過於求與能源衝擊拖累，形成明顯的「K型景氣」。也就是部分產業強勁成長，其他產業仍相對疲弱。高盛認為，在這種情況下，財政政策應更精準、節制，避免因少數產業高成長而過度刺激整體經濟，進一步加重通膨、匯率與資產價格壓力。經濟成長方面，高盛預估，韓國今年GDP成長率將由2025年的1%回升至2.5%；台灣則可能由去年的8.7%加速至接近10%。不過，報告也提醒，科技出口占比愈高，經濟成長波動也可能更大。