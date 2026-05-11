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不再有「國是訪問plus」超高禮遇

伊朗問題與中美貿易戰的角力

今年川普和習近平可能將多次會面

美國白宮10日宣布，川普將會在13日晚間抵達北京，並在14日與習近平進行會談，中國官媒《新華社》也在11日早上官宣川普訪中行程，這將是川普自2017年以來再次訪問中國。對此，雖然川普經常吹噓自己與習近平交情匪淺，預告見面時習近平會「給我一個大大的擁抱」，但專家認為隨著伊朗戰火延燒及美中貿易僵局未解，川習會恐怕不會是老朋友間的溫馨敘舊，而是現實利益的激烈交鋒，川普在北京獲得的禮遇也可能不及2017年。根據《美聯社》報導，川普預計於週三晚間抵達北京，週四行程滿檔，上午出席歡迎儀式與習近平舉行雙邊會晤，下午則會在習近平的陪同下，參觀列為世界文化遺產的「天壇公園」，並於當晚出席晚宴。而週五在結束茶敘與工作午餐後，川普便會正式啟程返美。儘管中方排場依舊，然而，前白宮國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員秦江南（Jonathan Czin）指出，川普這次訪中的規格恐難與2017年相提並論，當時中國在故宮設宴，還有軍樂隊奏樂、沿街孩童揮旗歡迎，以「國是訪問plus」、近乎帝王級的禮遇接待川普，如今不可能重現當年盛況。秦江南表示，即便沒有伊朗戰爭的干擾，今日中美雙邊關係的緊張感也讓川普不可能再獲得特殊禮遇。智庫「危機組織」（Crisis Group）美中關係高級顧問韋恩（Ali Wyne）認為，隨著習近平對川普有了更深的了解，且美國現行國安戰略和國防戰略都已將中國視為能力相當的競爭國家，北京不太可能再為川普奏樂相迎。川普長期以來對習近平讚譽有加，稱其為「值得尊敬的競爭對手」，甚至曾暗示只要習近平「尊重」他，或許不必動武就能解決台灣問題。不過，眼前的現實是伊朗戰爭已進入第三個月，川普試圖敦促中國介入迫使伊朗重新開放荷姆茲海峽，雖然未能成功，但北京也確實利用其身為伊朗石油最大買家的影響力，促使德黑蘭當局接受了脆弱的停火協議。白宮表示，預計川普此行將就伊朗議題向中方施壓，然而，由另一個角度來看，若北京能協助美伊達成和平，也將為其在後續的美中貿易談判爭取更多籌碼。川普祭出的高額關稅遭美國最高法院裁定無效，但關稅戰一度導致北京停止採購美國黃豆並限制稀土出口，儘管目前雙方處於「貿易休戰」狀態，但這樣的狀態未來是否能延續仍是未知數。從過去紀錄來看，川普2017年訪中時宣布一系列高達2500億美元的貿易協議，其中多數未能兌現；2020年中美宣布的一系列價值可達2000億美元採購承諾，在川普總統第一任期結束前也大多沒能落實。訪問北京後，川普計劃在白宮接待習近平回訪。川普也或將出席11月在中國深圳舉行的APEC峰會，而習近平則有可能出席下個月在美國佛州舉行的G20峰會。川普與習近平有機會在未來8個月內會晤4次。韋恩認為，習近平並不熱衷於外交訪問，因此兩人最終是否能見到4面之多仍有變數。不過，習近平也明白不太可能再遇到另一位「如此欣賞自己、且對地緣政治戰略競爭視野相對狹隘的美國總統」，因此習近平可能會想要把握機會，「盡可能從川普手中爭取更多經濟與安全方面的讓步」。秦江南表示，北京可能會認為隨著美國期中選舉投票日逼近，中國將處於越加有利的位置，因此在這次川習會上，北京不太可能讓步，雙方恐怕難以取得重大突破。