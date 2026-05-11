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▲味全龍球星劉基鴻（右）與台劇女演員葛昀萱（左）年初結婚，即將迎來新生命。（圖／翻攝葛昀萱IG＠yingxuange）

▲葛昀萱（右）時常在社群曬老公劉基鴻，感情超甜蜜。（圖／翻攝葛昀萱IG＠yingxuange）

味全龍球星劉基鴻今年初才剛傳出求婚成功喜訊，如今夫妻倆再度迎來人生重要階段，台劇演員葛昀萱昨（10）日母親節透過社群平台公開懷孕消息，感性寫下：「母親節快樂，時間慢慢開始倒數，小流星媽媽好期待你的到來。」短短幾句話瞬間感動不少粉絲，也正式宣布2人即將升格當爸媽，貼文曝光後，大批球迷與網友紛紛湧入留言區獻上祝福，替這對高人氣情侶感到開心。劉基鴻今年初才公開向交往多年的葛昀萱求婚成功，當時甜蜜照片曝光後，就在網路引發高度討論，如今不到半年時間2人再宣布即將迎接新生命，讓不少球迷笑稱根本是「雙喜臨門」。身為味全龍近年最具代表性的球星之一，劉基鴻不只在球場表現穩定，感情生活也備受關注，如今準備升格當爸爸，更讓許多支持他的球迷相當期待，紛紛留言恭喜：「龍隊狀元郎正式進入人生下一局」。葛昀萱過去從平面模特兒與網拍起家，因甜美外型與自然氣質受到不少關注，社群平台目前已累積超過16萬粉絲追蹤，她過去也曾是PTT表特版熱門人物，在Dcard等平台同樣擁有高討論度。除了網紅身分外，她近年也跨足戲劇圈，曾參演由王小棣執導的茁劇場《誰說媽媽像月亮》，逐漸累積戲劇作品與演出經驗，因此每次公開近況都容易成為話題焦點。劉基鴻自2019年以選秀狀元身份加盟味全龍後，逐步成為球隊核心戰力，近年不只幫助球隊拿下總冠軍，也曾奪下安打王與三壘手金手套等獎項，是龍隊陣中最具代表性的看板球星之一，隨著成績越來越穩定，他在場外的人氣也同步上升，感情動態更長期受到球迷關注。如今迎來即將成家的新身份，不少球迷也笑稱：「基鴻現在不只要守三壘，還要準備學當爸爸了。」葛昀萱這次特別以「小流星」稱呼腹中寶寶，也讓不少粉絲直呼名稱相當可愛，貼文曝光後，除了演藝圈好友與球迷紛紛送上祝福外，也有不少人開始期待未來一家三口的日常互動。由於兩人平時就經常在社群分享生活點滴，加上外型與人氣兼具，因此不少網友也認為，未來寶寶出生後勢必會再掀起話題。