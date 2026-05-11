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KPMG安侯建業宣布調整薪酬制度，將自今年7月起率先提高審計部門新鮮人起薪，畢業後加入審計部門的新進人員，起薪將調高2000元。除了新鮮人起薪上調，KPMG安侯建業也將針對現職員工及其他新進人才，重新檢視薪資結構。公司表示，後續會參考物價通膨、市場薪酬水準、各職級表現及平均薪資狀況，作為調整薪資架構與薪酬策略的依據，並持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度。KPMG安侯建業預估，今年審計部門整體平均調薪幅度將明顯高於往年，平均加薪幅度可望超過12%。對於表現優異的員工，工作2至3年後，年薪甚至有機會突破百萬元。KPMG安侯建業人資長洪士剛表示，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」也是公司重要核心價值。KPMG將持續強化員工照顧，打造多元、包容的企業文化，提供不同歷練機會與清楚的升遷管道，讓有意發展的同仁能在公司找到自己的舞台。KPMG也指出，公司重視員工意見回饋，並將「共創職場體驗」視為重要方向。包括家庭日、電影月、Happy Friday及忙季小確幸等福利與活動，都是依據同仁需求規劃，希望讓員工在高強度工作之外，也能感受到公司支持，營造更有溫度的職場環境。