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▲蔡文靜9日在直播間邊唱歌邊痛哭，失控模樣讓大家全看傻。（圖／翻攝自微博）

36歲中國女星蔡文靜曾參加過《浪姐5》，並成功拿下第8名的好成績，收穫大批粉絲。不料她9日晚間竟突然素顏開直播爆哭發酒瘋，還情緒非常激動的邊唱歌邊哭，並透露自己喝了酒就容易掉淚。雖然蔡文靜口中不斷說自己沒事，但失控模樣還是讓直播間的191萬觀眾全看傻。對此，蔡文靜工作室也做出回應，表示蔡文靜只是酒量差。蔡文靜在9日突然開直播與粉絲互動，只見她穿著帽T、綁著高馬尾，直接以素顏現身。但不料她在直播中情緒非常激動，還直接淚崩，邊唱歌邊痛哭。有粉絲問她是不是遇到什麼事情，她則說：「我喝多了就愛哭，我沒事，我老開心了，我天天可開心了。」又哭又笑的發酒瘋模樣，直接讓直播間191萬觀眾全看傻。而蔡文靜的失控模樣，讓她的媽媽、好友們都擔心到進入直播間關心，蔡文靜看到媽媽後，也立刻解釋自己平常在外不喝酒。曾與她合作《除惡》的葉祖新也出面勸她清醒；經紀人還不斷打電話勸她快下播，蔡文靜原本撒嬌說：「再10分鐘。」但之後還是被經紀人強制停播。事後，蔡文靜工作室也做出解釋，表示蔡文靜沒有不開心，只是酒量差，「感謝大家關心，姐姐的『電量』已經耗盡啦！但還是要嚴肅提醒大家一定適度飲酒。」並強調蔡文靜只是想給大家傳遞正能量，「如有發現惡意曲解我們也保留維護藝人正當合法權益的權利。」蔡文靜在2011年出道，並於2020年主演懸疑愛情劇《陽光之下》，完美詮釋冷靜機智的柯瀅，與反派角色的心理博弈而爆紅，演技備受肯定，之後出演的《裝腔啟示錄》、《凡人歌》等也都備受好評。而她在2024年參加《乘風2024》（浪姐5），展現了優秀的唱跳能力和幽默率真的性格，再度為她圈了大批粉絲。