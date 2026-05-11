我是廣告 請繼續往下閱讀

黃暐瀚反擊質疑：賴清德是長年深耕台南

隨著年底九合一大選逼近，藍綠布局持續白熱化，資深媒體人黃暐瀚日前點名，國民黨目前執政的彰化縣、嘉義市及宜蘭縣，恐面臨「翻盤危機」，並分析藍營候選人在地方經營與勝選期望值上，明顯落居下風。不過，有網友拿總統賴清德是新北萬里人、卻能在台南崛起為例反駁，對此黃暐瀚也親自回應，直言這種說法根本是「雞同鴨講」。黃暐瀚先前在臉書分析指出，彰化、宜蘭與嘉義市雖已歷經國民黨8年執政，但如今民調卻仍落後民進黨參選人，代表地方選情已經亮起警訊。他認為，關鍵之一就在於「地方親近性」，如果候選人長期深耕地方、人脈穩固、基層實力強，自然具備優勢。反之，黃暐瀚指出，若是候選人與地方不熟，甚至有「空降」形象，民調落後並不意外。他接著更點名，包括嘉義市的張啟楷對上王美惠、宜蘭縣吳宗憲對上林國漳，這2縣市都存在著類似問題。除了地方經營外，黃暐瀚也提到另一項關鍵，就是「勝選期望值」，他認為，如果候選人當選後，原本立委席次有機會補選並延續勢力，地方派系與支持者自然更願意全力投入輔選。黃暐瀚指出，像是彰化的陳素月、謝衣鳳，以及嘉義市的王美惠，都具備這種條件；反之，「不分區立委參選人」則沒有。針對網友拿賴清德是「新北萬里人卻選台南市長」來質疑其論點，黃暐瀚則反駁稱，這種比較根本是雞同鴨講。他表示，賴清德雖然出生於萬里，但從1994年棄醫從政開始，就在台南發展，歷任國大代表、4屆區域立委，全都深耕台南，與「完全沒經營地方就空降參選」有本質上的差異。黃暐瀚也進一步舉例，王美惠在選立委前，就已連任4屆嘉義市議員，其中3次得票甚至衝破10%，為全市最高票；甚至在2020年黨內初選擊敗時任立委李俊俋，就知道「機車阿惠」的實力有多強。最後，他也強調，縣市長選舉終究還是回歸基層經營與地方實力，所謂「強龍不壓地頭蛇」，真正能決定勝負的，往往不是網路聲量、空氣票。