我是廣告 請繼續往下閱讀

出國使用便宜旅遊eSIM雖然方便，但資安風險也受到關注。cacaFly聖洋科技執行長邱繼弘示警，部分境外eSIM價格比漫遊低、安裝快，但使用者人在國外上網，網路流量卻可能先繞經香港，甚至進入中國移動國際的核心網路，讓位置軌跡、DNS查詢、流量行為等通訊元資料暴露風險升高。邱繼弘在臉書引述美國東北大學研究指出，研究團隊購買25家主流旅遊eSIM業者方案，包括Holafly、Airalo、eSIM Access等，實測封包流向後發現，幾乎所有受測eSIM取得的公網IP，都與使用者實際所在地不一致。他以Holafly為例說明，該品牌總部位於愛爾蘭，但研究發現，使用其eSIM上網時，裝置取得的IP位置落在香港。也就是說，使用者即使人在巴黎，封包仍可能先繞到香港，再由中國移動國際放行出去。邱繼弘指出，更值得注意的是，eSIM profile安裝後，可能在使用者不知情下自動建立連線、接收簡訊或查詢位置。即使HTTPS能保護實際通訊內容，但流量行為、連線時間、DNS查詢與IP對應等metadata，本身就具有高度情報價值。他也提醒，許多使用者出國後發現ChatGPT、Claude、Gemini等AI工具無法開啟，未必是手機或飯店網路問題，而可能是購買的eSIM把網路出口設在香港或中國。由於OpenAI、Anthropic、Google等服務會偵測並限制部分地區IP，若系統判定使用者來自香港或中國，就可能直接拒絕服務。部分業者會建議使用者手動修改APN，把IP切到新加坡，以繞過AI服務限制。不過邱繼弘強調，APN改變的是「網路出口」，不是網路身分；即使外部網站看到的是新加坡IP，使用者的IMSI、IMEI、位置軌跡、流量行為與DNS查詢，仍可能先經過SIM卡發行業者的核心網路。邱繼弘認為，這件事不應只簡化為「查禁境外eSIM」，真正問題在於台灣本地電信業者缺乏有競爭力的旅遊eSIM產品。他指出，中華電信、台灣大、遠傳技術上都有能力推出純流量、可線上開通、專供海外漫遊的旅遊eSIM，但現行NCC監管仍以實體SIM邏輯管理eSIM，申辦程序繁瑣，也讓相關產品難以發展。他建議，NCC應明確定義「旅遊型純流量eSIM」為合法業務類別，允許不綁台灣門號、不提供語音服務、可線上開通的海外漫遊產品，並讓本土電信業者或子品牌與境外平台正面競爭。邱繼弘也主張，公務員、國營事業、軍方及外館人員出國差旅，應優先使用本國電信業者的旅遊eSIM，建立基本通訊安全防線。