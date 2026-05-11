我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獅子鄉公所推出限時早鳥活動，主打「鹽風愛文芒果」的產地直送。（圖／記者郭俊暉攝,2026.05.11)

▲所主打「鹽風愛文芒果」的產地直送，6公斤裝的分享箱成為主要商品，適合家庭與辦公室團購，預計將引發第一波訂購潮。（圖／記者郭俊暉攝,2026.05.11)

屏東縣獅子鄉的年度盛事「獅子好芒•芒果狂想音樂節」於今（11）日正式啟動今年不僅一口氣推出「品牌升級」、「銷售開賣」及「IP聯名」三大亮點，將獅子鄉的芒果推向全台市場外，獅子鄉公所也推出限時早鳥活動，主打「鹽風愛文芒果」的產地直送，6公斤裝的分享箱成為主要商品，適合家庭與辦公室團購，預計將引發第一波訂購潮。今天的記者會以「種子發芽啟動儀式」為主題，象徵著芒果產業的生根與成長。獅子鄉鄉長朱宏恩表示，「獅子好芒」不僅是一個活動名稱，更是希望打造出一個讓人印象深刻的芒果品牌。今年最受矚目的亮點是人氣角色「波力 Robocar Poli」首度跨界亮相，將與獅子鄉吉祥物「芒蘇蘇」同台演出，並透過互動橋段傳遞芒果知識，吸引親子族群的關注。活動將從台北延燒至屏東，形成「北熱南炸」的話題效應。活動行銷節奏緊湊，串起三大重要時程：5月23日將在台北三創生活園區快閃展售，6月13日至14日在屏東獅子鄉獅頭山廣場舉辦主活動（包含音樂、體驗和市集），而從5月11日起，芒果訂購也全面啟動。這樣的安排形成一條完整的消費鏈，從媒體曝光到城市銷售，再到產地體驗，讓消費者能夠輕鬆享受。除了音樂節和市集，今年的主活動還升級加入「食農體驗區」與「冰沙捏捏杯」DIY互動，民眾不僅能品嚐美味的芒果，還能親手製作，將夏日的美好記憶帶回家，提升參與感與話題性。屏東縣獅子鄉的朱宏恩鄉長強調，今年的活動不僅僅是舉辦音樂節，而是全面推動「品牌化操作」，結合文化、體驗與銷售，讓「獅子好芒」成為今年芒果季最具影響力的品牌之一。