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▲泰國警方查獲中國男租屋處與車輛有大量槍械、手榴彈等軍火及爆裂物。（圖／翻攝自PBS Thai）

泰國春武里府（Chonburi）警方近日在處理一場車禍過程中，意外查獲到一起重大的軍火外流案件，警方在一名中國籍男子駕駛的車輛和住宅查獲大量槍枝和彈藥，疑似自軍方外流。案發當下同車的同夥，竟是一名台灣籍女子，警方除了逮捕兩人之外，也陸續拘留三名嫌疑人。根據曼谷郵報報導，警方正在擴大對一個涉嫌非法武器供應組織的調查，這一武器販運網與一名在芭達雅被逮捕的中國籍男子有關，目前已有三名嫌疑人被拘留接受訊問，其中一人為泰國海軍軍官。警方預計還將再傳喚另外兩名嫌疑人接受訊問，包含一名現役軍官與一名前軍人。週六，由隸屬於國家警察總長辦公室的曼谷警察局副局長諾帕辛少將（Pol Maj Gen Noppasin Poonsawat）率領的專案小組拘留了三名嫌疑人。其中一人被確認為海軍46歲的一級士官長梅提（Petty Officer first class Maethee），隸屬於春武里府薩塔希普縣（Sattahip district）的海軍憲兵團。另一人則是當地射擊場經營者西昂倫（Kachen Sianglum）。調查人員認為，兩人都與在中國籍嫌疑人孫明晨（Sun Mingchen，音譯）位於芭達雅住處中查獲的突擊步槍採購與販售有關。孫男在周五的一場車禍中被捕，警方搜查了他位於邦拉蒙縣（Bang Lamung district）Maple住宅區內的住處，發現大量武器庫存。週六晚間，警方又在薩塔希普縣的一處住宅拘留了第三名嫌疑人Jamrong。警方認為，他是用於收取M4突擊步槍販售款項的銀行帳戶持有人，每把M4步槍價格約為10萬泰銖。這名男子向調查人員表示，他只是替這名中國嫌疑人開設帳戶，並聲稱自己並不知道這些交易的性質。諾帕西少將於週日表示，目前尚未提出任何指控，也尚未進一步逮捕其他人，並強調遭拘留者目前只是接受訊問，以釐清與該組織販運之間的關聯。他補充說，如果發現足夠證據，任何涉及軍規武器販運的人都將依法處理，絕不例外。泰國皇家海軍發言人帕拉奇海軍少將（Rear Adm Parach Rattanachaiyaphan）表示，海軍已得知此項調查，並正密切關注事態發展。他承認，可能有不只一名海軍軍官涉案，並表示相關指揮官已下令調查中被點名的人員與調查人員會面，並依法律程序提供資訊。他表示，海軍不會包庇任何不法行為；若有任何人員被發現涉及犯罪，將面臨紀律與法律處分。值得注意的是，在車禍現場與孫姓中國男子同行的，還影33歲台灣女子Ma Yu-Hsin，被確認是嫌疑人的朋友。警察局副調查督察阿提特上尉（Pol Capt Athit Saenpanya）表示，兩人是在今年1月孫男前往台灣時首次認識，當時她擔任導遊。之後，她於4月前往泰國，並聯絡孫帶她遊覽芭達雅。這名台灣女子原定於週日返回台灣。