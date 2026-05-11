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普利司通關廠大裁員！逾5百名員工受影響

▲知名輪胎大廠「普利司通（Bridgestone）」將在台灣轉型。（圖／普利司通官網）

普利司通500坪旗艦館才剛開幕！轉型策略曝光

▲普利司通「榮晟旗艦館」在今年4月15日才剛落成，占地達500坪的據點，將為頭份、竹南地區車主打造專業與舒適體驗兼具的頂級服務空間。（圖／普利司通官網）

位於新竹產業園區、設廠超過40年的知名輪胎大廠「普利司通（Bridgestone）」，今（11）日傳出在台灣關廠大裁員，約551名員工受到影響，上午被遊覽車載往4地進行協商。而普利司通在今年4月才剛開幕占地500坪的「榮晟旗艦館」，官方對此坦言，此次裁員旨在推動在台營運轉型，未來將持續深耕台灣市場，台灣普利司通股份有限公司（Bridgestone）今（11）日宣布在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。此項轉型為普利司通集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，以回應市場競爭與需求結構的變化。依據規劃，普利司通自2026年5月11日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動。新竹縣府勞工處也證實，普利司通上周五（8日）已依《大量解僱勞工保護法》向縣府通報，符合法定程序。該公司須於10日內與員工完成自主協商。此次關廠預計影響約551名員工，今（11）日上午已由遊覽車載往4地進行協商，普利司通表示，這一次關廠決策是經由審慎評估與全面考量後所做出的艱難決定。普利司通理解此決策將對台灣同仁帶來重大影響，因此承諾將於轉型過程中提供充分支持，包括優於法定標準的資遣方案及職涯轉銜支持。事實上，根據普利司通官網資訊，全新「榮晟旗艦館」在今年4月15日才剛落成，占地達500坪的據點，將為頭份、竹南地區車主打造專業與舒適體驗兼具的頂級服務空間。此外，為因應高性能車款與電動車市場的快速成長，榮晟旗艦館斥資引進多項國際品牌高階設備，全面拉高保修施工的精準度與安全性。因此，這次普利司通雖然在台灣關廠暫停生產輪胎，但未來保修服務仍能維持一定的水準。普利司通表示，，並承諾，此次轉型不會對台灣客戶的產品供應或品質造成影響，並將進一步提升產品多樣性與市場選擇，為客戶提供更廣泛的選項與一致的服務品質。