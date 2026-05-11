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網路上傳警察「持槍攔查」機車而引起網友們討論，對此太平警分局表示，於昨(10)日下午16時54分許接獲民眾報案，稱轄內長龍路沿線有多輛機車涉有飆車情事，立即派線上警力前往處理。2名員警沿線梭巡發現10多名青年聚集於長龍路二段旁，當下雖未發現競駛情事，仍依職責盤查抄錄身分並約制告誡，並現場實施路檢攔查，該時段計舉發槽化線違停2件、改裝排氣管5件、嚴重超速1件及噪音車通報10件。過程中員警見人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，遂採取持槍警戒方式示意停車受檢，符合比例原則。針對民眾質疑員警於攔查過程中有「持槍攔停」疑義，當時2名執勤員警中，1人負責盤查現場10餘名騎士，另1人則擔任現場安全警戒，期間發現1部大型重型機車於前方彎道前行駛速度過快並伴隨高噪音情形，員警見現場人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，員警遂採取持槍警戒方式示意停車受檢，期間約3至4秒，過程中槍口並未朝向駕駛人或車輛，待現場無危害隱憂後即收槍續行盤查程序。太平分局表示，員警執行攔查當下認為防止自己或他人生命、身體之具體危害，並研判現場人數眾多等綜合考量，遂持槍示意攔停，衡酌狀況符合比例原則。太平警方也表示，長龍路沿線(136市道)向為分局執法重點，仍將持續加強交通稽查及取締惡性重大違規，還給山區民眾一個安寧生活，並將持續加強員警執勤技巧及訓練，避免衍生訾議。