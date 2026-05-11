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五月出遊不僅能看風景，還能抽機票！台中市政府觀光旅遊局特別策劃台灣好行「5月感恩祭」，邀請每一位旅客慢下腳步，搭乘公共運輸走入台中深處。即日起至6月11日，只要購買任一套票並完成登錄，將送出一份特別的禮物「星宇航空台中出發不限航點雙人來回機票」，讓這份在台中的美好回憶，能延續成另一段跨越雲端的夢幻航程。觀旅局表示，台中台灣好行串聯山、海、屯、都多元景點，包含穿梭都會感受時尚脈動的「11台中時尚城中城」、串聯后豐特色景點深入山城文化的「888豐后線」、享受浪漫海線風光人文的「679台中活力海洋線」，或是擁抱自然山林清新氣息的「889大雪山線」等熱門路線，透過便利舒適的公共運輸服務，讓旅客免開車也能輕鬆暢遊台中。活動期間只要購買前述路線任一套票並完成序號登錄，即可參加每週抽獎，享受低碳又輕鬆的旅遊體驗。此外，觀旅局也將於5月22日至25日「2026台北國際觀光博覽會（TTE）」推出台中館限定優惠活動，於「大玩台中(展攤編號：B321)」購買台灣好行套票，即可享有展場限定「4重好禮」，包含「現場優惠價」、「現場馬上送」、「加碼抽獎序號」和「憑證登錄抽好禮」。凡展攤現場購買套票，即享套票優惠價，且贈送超商百元禮券1張，並額外獲得1組抽獎序號，中獎機會馬上放大，讓民眾用更優惠的方式規劃國內旅程，有機會再享受台中出發國外旅遊來回機票。觀旅局長陳美秀表示，台灣好行不僅提供安全、便利的交通選擇，更是推動永續旅遊的重要工具，透過公共運輸串聯各大觀光據點，降低旅遊碳足跡。這次旅展活動推出多重優惠，希望鼓勵旅客以更環保的方式探索台中，感受城市與自然交織的多元魅力。