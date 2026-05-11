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台美對等貿易協定（ART）要求，台灣政府為赴美企業提供2500億美元（約新台幣7.8兆元）的信用保證。國發會主委葉俊顯日前在美國公布融資機制，今（11）日再透露，原本首期是由國發基金籌資8億元，行庫籌資4億元，但包括八大公股行庫，以及中信金等7家民營銀行都熱烈響應。今年3月，國發會表示，融資保證機制提供企業最高5成融資保證，並搭配保證倍數20倍；保證專款規模初步規劃約為62.5億美元。葉俊顯之前在美國報告，第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美元（約新台幣1.5兆元）的融資額度，使用額度達到當期融資額度80%以上，將自動開啟下一期；預計5月底會開始接受申請，預計7月底前銀行會完成董事會程序，屆時企業就可以進入申請流程。他今日受訪表示，先前規劃第一期12億美元，由國發基金出8億美元、4億美元是行庫，目前為止已經有15家銀行有意參與，包括八大公股行庫，以及7家民營銀行，其中就包含中信金，可說民間部分超過預期，「所以我們第1期的資金籌措應該是沒有問題的。」對於民間業者為何如此熱烈，他說，首先是沒有要求每家銀行都要把保證專款一次到位，可以允許一開始先繳1／5，後續的4／5，就如果有多少生意就可以慢慢來繳，對於企業資金成本相對減少很多。第二，這次也並非以「吃大鍋飯」方式規劃總支付保證，以往可能如果某著專案出問題，必須所有銀行幫忙賠付，這次傾向是自己做的自己負擔，國發基金會一起來分擔。對於具體有哪15家銀行參與其中，葉俊顯說，這部分還在整理資料，也認為要等到業者通過董事會後比較有保障，但也說比較大的金融都有興趣；對於自己脫口說出中信金，他解釋，是因為對方有直接來詢問，態度比較積極。至於赴美投資台商的預估投資額，葉俊顯指出，根據經濟部初步盤點，目前有意願赴美投資的台廠，融資需求規模約落在340億至350億美元之間。