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三班護病比雖於上週立院三讀通過入法，因衛福部拍板延長2年緩衝期，引發在野質疑政策恐跳票。國民黨立委王育敏今（11）日質詢衛福部，指時程過長恐導致承諾難以兌現，並稱石崇良是在「陷賴清德總統於不義」，因2028年總統大選投票時間在2028年1月，還在緩衝期，石崇良竟回應「如果怕跳票就再投給總統，他就一定會落實」。對此，台北市長蔣萬安今日重話抨擊賴政府，「照顧護理師是政策，不是籌碼。」蔣萬安出席115年臺北市「公益臺北愛心平台」感恩會，並於會前受訪。媒體詢問石崇良稱「如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實」。蔣萬安回應說，上周他看到在立法院，國民黨團、還有民眾黨團共同支持下，讓護理師三班護病比正式入法，「我想照顧護理師是政策，不是籌碼」。媒體詢問，為顧及年底九合一選舉，台北上海雙城論壇傳出將延期，且沒有要走國民黨主席鄭麗文的多多交流路線，還有怎麼看國民黨副主席張榮恭今日主張要「一中架構」來定位兩岸關係？蔣萬安表示， 雙城論壇是台北和上海之間行之多年的平台，就很多的市政議題進行交流，相互的借鏡，是一個非常重要的交流平台，市府也一直秉持著對等尊嚴、善意互惠的原則來進行。蔣萬安強調，過往雙方都沒有一個固定的時間來舉辦，也都是雙方會共同討論協調合適的時間來舉行。