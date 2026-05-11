4月經歷清明連假、日韓賞櫻旺季，台灣虎航4月自結單月營收16.5億元，年增約27%，創歷年同期新高，班次數增加15%，平均載客率近9成，比去年同期增加5.4百分點，整體營運表現同步成長。
受惠今年第一季整體出遊熱絡，再加上日韓二地4月開始進入年度追櫻熱潮，市場旅運需求持續強勁。台灣虎航1至4月累計班次數較去年同期增加15%，累計平均載客率達91%以上的高水準，累計營業收入較去年同期成長21%，創歷史新高。
面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航透過成本控管，滾動式檢討市場狀況，並持續深耕日韓等高需求、高載客率的短程市場，確保航網高獲利表現，盡力使旅客航班及品質不受影響。
台灣虎航日前召開董事會，通過第一季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利皆刷新歷史紀錄；第一季營收55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億，年增41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元
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面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航透過成本控管，滾動式檢討市場狀況，並持續深耕日韓等高需求、高載客率的短程市場，確保航網高獲利表現，盡力使旅客航班及品質不受影響。
台灣虎航日前召開董事會，通過第一季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利皆刷新歷史紀錄；第一季營收55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億，年增41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元