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▲謝京穎（右）與張書偉（左）結婚2年。（圖／張書偉shuwei臉書）

女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚兩週年，現正懷有同卵雙胞胎。昨（10）日適逢母親節，謝京穎感性發文，透露自己頂著即將臨盆的孕肚回到屏東娘家探親，結果回到熟悉的地方後，她突然因身分轉變的巨大壓力情緒失控，深夜崩潰大哭。而謝京穎的貼文隻字未提正捲入閃兵案遭起訴的老公張書偉，照片也不見他身影，婚姻現況引發關注。懷孕約8個月左右的謝京穎，今年母親節首次以「準媽媽」的身分度過。她昨日在貼文中坦言，雖然已經為了這個新角色籌備數月，但心中仍充滿不確定性。因此她經過醫師評估後，堅持在產前回屏東娘家，希望能待在爺爺、奶奶及父母身邊「幸福的當一回小孩」。不料，回到家後的首個夜晚，謝京穎原先築起的堅強心理防線徹底崩潰。她形容自己的心情，「我整個人就說不上來的全部被瓦解了，心裡以為自己準備好了、我可以了，那砌好堅韌不摧的高牆，在回到那個我還是孩子正在成長的地方，我才知道，這身份的轉變有多不一樣」。她因此在深夜情緒崩潰地大哭一場，她坦言，在感受家庭溫暖的同時，也深刻體會到「為母則強」這4個字的沉重，「這下才明白媽媽不是超人，但卻因為有了孩子變成萬能」。文末，謝京穎也祝福全天下的媽媽們母親節快樂，並祈禱自己的「一個身體、3個心跳」都能平安健康。而在這麼重要的感性時刻，老公張書偉並未出現在貼文的照片或文字中，這與過去兩人經常放閃的形象大相徑庭，也不免讓粉絲擔心起他們的婚姻狀態。事實上，自從張書偉去年被抓包閃兵後，夫妻倆就鮮少有公開互動了，張書偉暫停演藝工作、作風轉趨低調，不想連累家人。謝京穎去年則在IG廣播專區寫道，「這場雨下得很大很急，但我還是謝謝那些願意為我們撐傘的你。」被解讀成下定決心要與張書偉共度風雨，沒有婚變。