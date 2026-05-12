2026年的《第37屆金曲獎》頒獎典禮即將於6月27日於台北小巨蛋登場，今年的主持人傳出將由A-Lin擔任，資深歌手黃韻玲也二度擔任評審團主席，讓外界都非常期待。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理本屆金曲37的懶人包，讓大家典禮時間、播出平台、看點等所有資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《第37屆金曲獎》時間地點
《第37屆金曲獎》入圍公布時間
《第37屆金曲獎》播出平台
《第37屆金曲獎》主持人、評審團
《第37屆金曲獎》視覺主題
《第37屆金曲獎》必看亮點
《第37屆金曲獎》時間地點
頒獎典禮日期：2026年6月27日（六）
紅毯時間：下午5點
典禮時間：下午7點
典禮地點：台北小巨蛋
《第37屆金曲獎》入圍公布時間
本屆金曲獎完整入圍名單，將於2026年5月13日 (三) 下午1點公開。
《第37屆金曲獎》播出平台
轉播頻道：台視
直播平台：金曲獎YouTube
《第37屆金曲獎》主持人、評審團
典禮主持人：A-Lin
評審團主席：黃韻玲
《第37屆金曲獎》視覺主題
金曲獎過往為了展現榮耀感，視覺多偏向金黃色系，今年設計團隊採用灰藍色調作為底蘊，僅在細節處以金色點綴。日前公開的3張系列海報以「花朵」作為主角，分別代表音樂創作的3個階段，第一階段花苞，象徵音樂人靈感萌芽，正在孵育能量。第二階段花蕊，代表旋律成形，情感開始對外傳遞。第三階段綻放，比擬音樂人站上舞台，作品正式誕生、光芒四射的瞬間。
《第37屆金曲獎》必看亮點
A-Lin傳如願主持金曲 有望再展幽默口才
A-Lin去年在台東跨年演唱會上大展機智又幽默的口才，被網友狂敲碗她去當金曲獎主持人。A-Lin日前出席活動時也坦言，自己非常有意願，「我是有一直毛遂自薦3、4年了，認真的！」經紀人則透露金曲獎單位有來詢問，但工作檔期還在確認中；如今則有好消息傳出，據《CTWANT》報導，本屆金曲獎頒獎典禮主持人已定案，確定是A-Lin擔任。
黃韻玲被譽為音樂精靈 傳二度當評審團主席
黃韻玲日前才剛卸任擔任6年的北流董事長一職後，傳出將二度擔任評審團主席。黃韻玲是演藝圈知名製作人、演員、歌手，入圍過金鐘、金馬、金曲獎，演藝資歷豐富，更有「音樂精靈」的美稱，非常有主席資格。
金曲獎揮別金黃色 將改為冷色系灰藍色調
金曲獎為了展現榮耀感，視覺多偏向金黃色系，不過負責本次典禮視覺統籌的團隊「StudioPros 優仕創意」與「曜星三一」表示，今年核心概念定調為「共振的時刻」，最大突破在於色彩計畫的翻轉，大膽採用灰藍色調作為底蘊，僅在細節處以金色點綴，希望更貼合現代美學的冷調質感，讓獎項的指標性與時尚感並存。
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《第37屆金曲獎》時間地點
《第37屆金曲獎》入圍公布時間
《第37屆金曲獎》播出平台
《第37屆金曲獎》主持人、評審團
《第37屆金曲獎》視覺主題
《第37屆金曲獎》必看亮點
《第37屆金曲獎》時間地點
頒獎典禮日期：2026年6月27日（六）
紅毯時間：下午5點
典禮時間：下午7點
典禮地點：台北小巨蛋
《第37屆金曲獎》入圍公布時間
本屆金曲獎完整入圍名單，將於2026年5月13日 (三) 下午1點公開。
《第37屆金曲獎》播出平台
轉播頻道：台視
直播平台：金曲獎YouTube
《第37屆金曲獎》主持人、評審團
典禮主持人：A-Lin
評審團主席：黃韻玲
金曲獎過往為了展現榮耀感，視覺多偏向金黃色系，今年設計團隊採用灰藍色調作為底蘊，僅在細節處以金色點綴。日前公開的3張系列海報以「花朵」作為主角，分別代表音樂創作的3個階段，第一階段花苞，象徵音樂人靈感萌芽，正在孵育能量。第二階段花蕊，代表旋律成形，情感開始對外傳遞。第三階段綻放，比擬音樂人站上舞台，作品正式誕生、光芒四射的瞬間。
《第37屆金曲獎》必看亮點
A-Lin傳如願主持金曲 有望再展幽默口才
A-Lin去年在台東跨年演唱會上大展機智又幽默的口才，被網友狂敲碗她去當金曲獎主持人。A-Lin日前出席活動時也坦言，自己非常有意願，「我是有一直毛遂自薦3、4年了，認真的！」經紀人則透露金曲獎單位有來詢問，但工作檔期還在確認中；如今則有好消息傳出，據《CTWANT》報導，本屆金曲獎頒獎典禮主持人已定案，確定是A-Lin擔任。
黃韻玲被譽為音樂精靈 傳二度當評審團主席
黃韻玲日前才剛卸任擔任6年的北流董事長一職後，傳出將二度擔任評審團主席。黃韻玲是演藝圈知名製作人、演員、歌手，入圍過金鐘、金馬、金曲獎，演藝資歷豐富，更有「音樂精靈」的美稱，非常有主席資格。
金曲獎揮別金黃色 將改為冷色系灰藍色調
金曲獎為了展現榮耀感，視覺多偏向金黃色系，不過負責本次典禮視覺統籌的團隊「StudioPros 優仕創意」與「曜星三一」表示，今年核心概念定調為「共振的時刻」，最大突破在於色彩計畫的翻轉，大膽採用灰藍色調作為底蘊，僅在細節處以金色點綴，希望更貼合現代美學的冷調質感，讓獎項的指標性與時尚感並存。