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已有4年地方議員經歷

▲出身台灣的周怡霈順利代表自由民主黨（Liberal Democrats）當選蘇格蘭議員。（圖／翻攝自自由民主黨臉書）

自由民主黨堅持中間路線

英國7日舉行地方選舉，出身台灣的周怡霈順利代表自由民主黨（Liberal Democrats）當選蘇格蘭議員，是自1999年蘇格蘭議會（Scottish Parliament）設立以來，首位出身台灣的蘇格蘭議員。周怡霈當選後在個人臉書表示，「如我所承諾的，我將盡可能為蘇格蘭東北部建立更多與歐洲及世界的聯繫。台灣是我的出生地，不僅是全球最大的半導體產地，其醫療體系更是舉世聞名。我們雙方在再生能源產業以及教育領域已有合作的成功案例，正充分證明我們必須對世界更加開放，無所畏懼地與國際接軌」。1981年出生的周怡霈，2012年結婚後隨先生移居英國，2013年配合先生工作，由英格蘭搬遷至蘇格蘭並一路定居至今。2021年，周怡霈代表自由民主黨投入蘇格蘭地方選舉，並順利當選亞伯丁郡議會議員，在任職地方議員4年後，周怡霈再上一層樓成功當選蘇格蘭議員，未來將繼續為蘇格蘭東北部選區發聲。周怡霈稱自己台灣出生，比利時長大的生命經驗，讓她對所居住社區擁有獨特的視角，此外，她從以前就熱衷於公共事務，經常擔任社區志工，也幫助她與社會各階層的人士建立聯繫。周怡霈在選舉募款網站上介紹說，自己之所以決定參選，是因為蘇格蘭民族黨（SNP）執政近20年後，已經黔驢技窮，在競選期間總是聽到同樣的挫折感，民眾抱怨國民保健署（NHS）的候診時間過長、生活成本節節攀升，以及教育體系無法為年輕人提供光明的未來。人民感到被辜負了，他們有權要求更好的對待。周怡霈說自己會堅定反對削減教育預算，避免讓孩子在課堂上被遺棄。「我們的年輕一代值得擁有資金充裕的學校、更精緻的小班化教學，以及支持他們茁壯成長的資源」。根據《BBC》報導，自我標榜堅持走中間路線的自由民主黨，在英格蘭贏得了153個議員席位，在蘇格蘭議會中獲得了6個席位。然而，自由民主黨的得票數雖然持續成長，但近年的勢頭明顯比不上右翼的英國改革黨或左翼的綠黨。對此，自由民主黨黨魁戴維爵士表示，自由民主黨為選民提供了不同於「極端」政黨的另類選擇，戴維爵士認為隨著左右翼極端民粹政黨更多地被大眾檢視，大家就會意識到他們的主張並不可靠，要不就是會掀起分裂，「許多人投票支持了忠於英國核心價值的自由民主黨引領的變革，而我將會繼續為此發聲並捍衛這個立場」。