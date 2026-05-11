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台中知名私校「葳格國際學校」驚傳遭檢調搜索，引發地方教育界震撼。台中地檢署證實，檢察官本月8日指揮調查單位執行搜索，案由涉及「背信」等罪嫌，目前案件仍在偵辦中。據了解，檢調上週前往位於台中市北屯區的葳格國際學校搜索，並查扣包括校內一級主管手機在內等相關證物。外界關注，此次搜索行動是否與去年爆出的校產掏空、收受回扣風波有關，檢方並未正面證實。葳格高中執行董事兼執行長吳菀庭，去年曾遭爆料，指其與有「酒店教父」之稱的袁昶平，疑似以校舍整修、校區工程名義長期收受廠商回扣，甚至涉嫌透過假帳方式支應精品購買與出國旅遊等支出，傳出多年來恐掏空校產近億元。當時有廠商指控，部分工程款項遭拖欠，並質疑校內財務流向異常，案件恐涉及《私立學校法》、背信、侵占及稅務等問題。吳菀庭則曾公開否認相關指控，強調內容並非事實，並表示案件已進入司法程序，應交由法院釐清。此外，袁昶平近年官司纏身，先前已因涉嫌逃漏稅約3.9億元，遭台中地檢署依加重詐術逃漏稅及湮滅證據等罪嫌起訴，目前案件仍由台中地方法院審理中。袁昶平出庭時則主張，自己並非公司實際負責人，也未參與決策或下達指示，否認犯罪。袁昶平於2024年與前妻離婚後，低調迎娶吳菀庭，再度引發外界關注。當時袁前妻還曾公開發文，指控吳女介入婚姻並挑撥家族關係，使相關爭議更加受到矚目。如今檢調正式搜索葳格校園，是否代表相關檢舉內容已有具體事證，仍有待司法進一步釐清。由於葳格國際學校在中部地區具高度知名度，此案後續發展也持續受到教育界與社會關注。