我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Midir 和 Faker 本人相似度極高，粉絲也感到不可思議直呼「這是複製人」。（圖／取自 X、LOL Esports Flickr）

▲Midir 在2024年底離開 NS 時，官方釋出的照片，其實和 Faker 的長相有不小的落差。（圖／NS Facebook）

LOL《英雄聯盟》6屆世界冠軍中路 Faker （李相赫）身為全球電競場最知名選手，周邊總是圍繞不少話題，更有粉絲無法學習遊戲操作，就模仿 Faker 本人；不過近日 T1 旗下青訓隊伍竟出現 Faker 複製人？名為 Midir 的19歲上路被發現，大頭照片五官和神韻和 Faker 極為相似，意外引起討論。T1 青訓隊伍 T1 Esports Academy Rookies 除了挖掘淺力新人，平日也持續以賽代訓，近日 T1 Academy 中，年僅19歲的上路 Midir 一張戴著眼鏡、穿著 T1 戰服、留著空氣瀏海的照片震驚粉絲，和 Faker 本人相似度極高，粉絲也感到不可思議直呼「這是複製人」、「原來神的接班人找到了」、「T1 掌握複製人戰術。」Midir 在2026年賽季才透過交易加入 T1 青訓體系，過去曾先後效力 DRX 三隊、NS 二隊、DNS 三隊等，是一名極具潛力的上路，包括吶兒、杰西、卡桑帝都相當擅長，甚至還能掏出一手上路汎。特別的是，Midir 在2024年底離開 NS 時，官方釋出的照片，其實和 Faker 的長相有不小的落差，沒想到只過一年多，不知道是不是加入 T1 的原因，突然被網友稱為「李哥接班人」，期待 Midir 能早日登上一軍舞台，甚至參與國際賽。