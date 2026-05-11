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率隊赴日內瓦WHA場邊推案？林佳龍證實規劃中

醫療是台灣軟實力！林佳龍：台灣是可以做一個負責任且有能力貢獻的夥伴

外交部長林佳龍與衛福部長石崇良今（11）日一同召開「2026年『世界衛生大會』（WHA）推案及『台灣智慧醫療與健康產業展』雙部長行前記者會，媒體問及林佳龍上午赴立院備詢時鬆口可能率隊前往，林佳龍坦言目前還在規劃中，如果有定案會對外說明，另強調雖然WHA沒有邀請台灣，但世界這麼大，台灣還是能做一個負責任且有能力貢獻的夥伴，這些都是台灣寶貴的資產，是外交走出去的最強後盾。對於媒體提問可能率隊前往日內瓦，林佳龍坦言，因為立委質詢也不能說Yes or No，坦言這部分還在規劃中，如果定了也會跟大家報告。林佳龍補充，過去做的都會做，而且應該也都會做得不錯，不管是友邦的提案、致函、發言，甚至2+2的辯論。那當然有一些場外的活動，包括健走，還有「行動團」也都會有出發。其實大家有發現現在國際很多組織都關心健康議題，包括數位機會或落差。像在APEC也有倡議數位跟健康有關，還有智慧照護的「韌性計劃」，有提案也有捐款，所以也可以透過APEC平台，在WHA大會呈現。林佳龍也說，像PIF（太平洋島國論壇）今年在帛琉舉辦，台灣在帛琉有新光醫院、馬偕、秀傳、輔大醫院等參與，衛福部跟外交部都很支持，其實在那邊的醫療水準提高了很多。台灣「榮邦計畫」也會呈現在太平洋島國做的這些醫療服務，包括帛琉、馬紹爾群島跟吐瓦魯。林佳龍提到，跟醫療、健康有關的主題，這確實是台灣外交上的軟實力，透過這一次的展覽，其實也在整隊，就是要形成一個「醫療公衛台灣隊」。各位都是Team Taiwan的隊員。也會把這個過程記錄下來。最後林佳龍說，雖然WHA沒有讓台灣參加，但世界這麼大，台灣是可以做一個負責任且有能力貢獻的夥伴，這也是大家的理念，同時也是一個商機，除了外交可以固邦外，其實很多國家都希望跟台灣在醫療上面合作，台灣也不只是科技，「也都是台灣寶貴的資產，是外交走出去最強的後盾。謝謝」。