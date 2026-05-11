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▲中國男司機在泰國撞車。（圖／取自泰國警方）

▲泰國警方在中國男手機中找到他持槍瞄準目標練習的影像畫面。（圖／取自泰國警方）

泰國芭達雅近日發生一起看似普通的車禍，沒想到卻因31歲中國籍男駕駛車上藏有非法槍枝與彈藥，導致警方持搜索令前往其租屋處，竟查獲包括C4炸藥、反步兵地雷與疑似自殺炸彈背心在內的大量軍火，瞬間升級成影響泰國國安等級的重大案件，而泰媒更在調查男子背景後懷疑與柬埔寨總理保鑣隊有關，引發泰國網路社群熱議。根據《曼谷郵報》、《PBS》、《Thaiger》等多家泰媒報導，一名中國籍男子孫明辰（Sun Mingchen）日前在芭達雅發生車禍。警方到場後，在車內查獲一把Glock 26手槍、彈匣以及5.56毫米步槍彈藥。由於武器來源可疑，警方立即申請搜索令，前往其位於芭達雅的租屋處展開搜查。結果在屋內發現大量軍火與爆裂物，包括兩把M16步槍、數百發軍用子彈、約4.8公斤C4塑膠炸藥、俄製POMZ-2反步兵地雷、多國製手榴彈、雷管與遙控引爆裝置。警方更在一件防彈背心中發現已裝填C4並具備完整引爆系統的裝備，其外觀與自殺式炸彈背心高度相似，當局隨即封鎖周邊100公尺並疏散居民，由爆裂物處理小組接手。調查人員檢視嫌犯手機後，發現多段涉及國安的影片與資料，包括他與柬埔寨士兵進行槍械與手榴彈訓練的影像，拍攝地點被認為與柬埔寨前總理洪森保鑣相關的BHQ 911特種部隊營地有關。此外，手機內也發現與生成式AI聊天的紀錄，內容涉及在城市重要地點發動攻擊與C4爆炸威力等問題，警方已將其列為證據之一。泰媒指出，由於該名中國籍男子持有的大量軍火來源可疑，再加上明顯與柬埔寨士兵、洪森保鑣隊有密切聯繫，因此懷疑背後與柬埔寨高層有關聯，泰國社群網路上盛傳種種陰謀論。對此，柬埔寨當局警方則已駁斥部分媒體將案件與其總理侍衛隊連結的說法，柬埔寨國家警察總署發言人蔡金強上將特別召開記者會嚴正駁斥，強調有關說法「完全不屬實」。 蔡金強上將指出，相關指控純屬惡意捏造與毫無依據的猜測，企圖誤導國際社會，蓄意抹黑柬埔寨形象。他強調，散播這類假訊息，不僅是對柬埔寨的污衊，也明顯帶有挑釁和擴大柬泰矛盾的意圖。而在針對該名中國男子的初步偵訊中，嫌犯聲稱因憂鬱症而打算進行「公開自爆」，否認與任何恐怖組織有關，並表示武器是透過私人通訊群組購得。當局已安排法醫精神科評估其精神狀況。警方同時發現，他持有中國、柬埔寨與多米尼克護照，以及泰國非公民粉紅身分證與泰國身分證號，長期往返泰國並在當地租屋兩年，相關證件來源正進一步調查。鄰居形容他平日友善有禮，對於住家內竟藏有大量軍火與爆裂物感到震驚。警方警告，若屋內C4在住宅區引爆，整個社區恐面臨嚴重傷亡。案件持續擴大後，警方已拘留三名涉嫌與武器供應網路有關人士，其中包括一名泰國海軍士官與一名射擊場經營者，另有前軍人與現役軍官被列為傳喚對象。泰國皇家海軍表示將全力配合調查，若軍方人員涉案將依法處理，絕不包庇。