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▲（圖／取自新加坡移民與海關局臉書）

新加坡走私菸品問題嚴重，近日新加坡海關與移民與關卡局再度聯手破獲一起大型私菸案，在巴西班讓關口攔截偽報貨物的入境貨櫃，該貨櫃原先申報為「智慧LED燈泡」，但卻在貨物內查獲9000條香菸。根據官方估算，逃繳關稅與消費稅總額達116萬8675新加坡幣，折合新台幣將近3千萬元。新加坡關稅局與移民與關卡局今（11）發布聯合聲明指出，執法人員於上月21日在巴西班讓掃描站（Pasir Panjang Scanning Station）對一個20英尺入境貨櫃進行檢查。該貨櫃原申報為智慧LED燈泡，不過透過新加坡當局的海關數據分析與風險評估系統，該貨櫃在抵達港口前就已經被列在高風險清單當中，必須接受加強檢查。在實際開箱檢查過程中，當局人員先是發現LED燈泡包裝有異常，直到進一步檢查後才由關稅局人員確認在燈泡只是外圍偽裝，藏匿在其中的是大量逃漏稅的走私香菸，最終共查獲9,000條菸品並全數充公，阻止這批私煙流入市場。官方估算，若未被攔截，將造成116萬8675新加坡元的關稅與消費稅損失，折合將近新台幣2,800萬元。當局表示，這次防堵的事前分析系統是由移民局綜合目標中心與關稅局合作完成，是新加坡19個海關關卡防堵走私的重要機制之一。未來將持續運用科技、數據分析與跨機構合作，加強目標鎖定與偵測能力，防範走私違禁品與毒品，同時阻止不受歡迎人士入境，確保國家邊境安全。新加坡關稅局也再次強調，依據《關稅法令》與《消費稅法令》，任何購買、販售、運輸、儲存或持有漏稅香菸的行為皆屬嚴重違法，依照相關法規，違例者可面臨相當於逃稅額40倍的罰款，或最高六年監禁，或兩者併罰。