大咖雲集的《寒戰1994》在台上映成績不惡，連同口碑場全台票房已破1500萬，穩坐新片冠軍，
也超越兩年前的香港動作片《九龍城寨之圍城》在台首映票房。觀眾為了吳彥祖和劉俊謙這兩大男神誰更帥、誰較會演而爭論不休。出人意表的是，吳慷仁在正片中較為隱晦的祕密情節，竟在網路短片曝光，觀眾還以為自己失憶。
《寒戰1994》在台反應不錯 吳慷仁祕密情節竟曝光
《寒戰1994》重量級的大牌太多，每個人都在有限戲分裡爭取被注意的機會，兩大男主角劉俊謙、吳彥祖，無論發揮空間或出場時間都稱霸，因此成為網友超級比一比的焦點，彼此的高顏值更是觀眾關注重心。在台首映票房飆破1500萬，兩人功不可沒。而吳慷仁這次在港片中扮演重要角色，表現也引起討論。
他飾演香港首富之子，看似沉穩卻不被爸爸完全信任，更和10姑姑廖子妤似有曖昧的情愫。正片中只見他對廖子妤似有情意，並沒當她是家人，廖子妤的角色被設定是香港首富之家的養女，丈夫陳家樂遭到綁架。近來有網路短片曝光更多廖子妤與吳慷仁的對手戲，明白點出兩人角色名為姑姪，實際上年歲相近且一起長大，姪子對沒有血緣關係的姑姑根本是愛情。
《寒戰1995》已在後製 觀眾讚此系列無冷場
這麼勁爆的真相，讓網友自我懷疑：「我是失憶了嗎？怎麼在戲院裡沒看到這些？還是台灣有剪片？」另有人解答，台灣放映的內容只有暗示吳慷仁和廖子妤有點曖昧，短片裡可能是正片剪掉的情節，在中國等地，很常有正片刪減內容被拿來當宣傳短片的做法。更有人推論，這部分或者是《寒戰1995》內容，只不過短片搶先曝光。
而台灣觀眾對《寒戰1994》大致給予好評，大讚「全程無冷場，動作場面真的炸裂」，也有人稱「久違感受到港片的狠勁與節奏感」，全台首映票房超越兩年前上映的同樣由劉俊謙主演的《
九龍城寨之圍城》開票成績，劉俊謙忍不住說道：「看到大家這麼投入、這麼喜歡這部電影，真的非常感動。」 為了片子首度來台宣傳、扮演黑道老大的王丹妮則開心分享，這次感受到台灣觀眾對港式警匪電影的熱情， 希望大家能進戲院體驗大銀幕的震撼魅力。導演梁樂民特別告知大家：「『寒戰1995』己經在剪接了，希望 很快就會和觀眾見面，劉俊謙與王丹妮在新的一集中會有更多互動， 一定會讓大家很滿意。」
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《寒戰1994》重量級的大牌太多，每個人都在有限戲分裡爭取被注意的機會，兩大男主角劉俊謙、吳彥祖，無論發揮空間或出場時間都稱霸，因此成為網友超級比一比的焦點，彼此的高顏值更是觀眾關注重心。在台首映票房飆破1500萬，兩人功不可沒。而吳慷仁這次在港片中扮演重要角色，表現也引起討論。
他飾演香港首富之子，看似沉穩卻不被爸爸完全信任，更和10姑姑廖子妤似有曖昧的情愫。正片中只見他對廖子妤似有情意，並沒當她是家人，廖子妤的角色被設定是香港首富之家的養女，丈夫陳家樂遭到綁架。近來有網路短片曝光更多廖子妤與吳慷仁的對手戲，明白點出兩人角色名為姑姪，實際上年歲相近且一起長大，姪子對沒有血緣關係的姑姑根本是愛情。
這麼勁爆的真相，讓網友自我懷疑：「我是失憶了嗎？怎麼在戲院裡沒看到這些？還是台灣有剪片？」另有人解答，台灣放映的內容只有暗示吳慷仁和廖子妤有點曖昧，短片裡可能是正片剪掉的情節，在中國等地，很常有正片刪減內容被拿來當宣傳短片的做法。更有人推論，這部分或者是《寒戰1995》內容，只不過短片搶先曝光。
而台灣觀眾對《寒戰1994》大致給予好評，大讚「全程無冷場，動作場面真的炸裂」，也有人稱「久違感受到港片的狠勁與節奏感」，全台首映票房超越兩年前上映的同樣由劉俊謙主演的《