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駐美代表俞大㵢夫妻3月時遭爆料隨意解雇員工，甚至因菜色不如預期，就斥責、降職以懲罰承辦人員，立委要求外交部調查。外交部調查後表示，經主動訪談，包括「調動主管職務」、「大使家眷干涉館務」及「官邸服務人員」等內容，與外交部瞭解情形尚有落差。外交部也無收到同仁檢舉，但已請俞大㵢改善其管理溝通模式。經貿辦副總談判代表顏慧欣在3月12日辭世，傳出生前遭到長官霸凌，家屬婉拒政院頒贈一等功績獎章，引發舉國關注。隨後社群平台出現「職場霸凌me too」討論，有網友在Threads匿名爆料，指出駐美代表俞大㵢也涉及職場霸凌，包括餐宴打包菜色不如預期，就斥責大罵督導主管，其妻在官邸換掉的清潔工至少20位，服務她的外交人員至少5人，但因為俞大㵢與國安會秘書長吳釗燮關係良好，所以要換掉沒那麼容易。國民黨立委黃建賓4月1日曾在立院外交及國防委員會就此質詢外交部長林佳龍。林佳龍當時表示，外交部人事處有進行瞭解，俞大㵢有傳訊給林佳龍做了初步說明。這次涉及網路、媒體報導，外交部並沒有正式收到申訴，但不是沒收到就不去處理，也主動關心、瞭解。外館人事調整都有依規定，每個館長、大使、代表用人都其程序，不能個人好惡，外面指涉部分，他請人事單位再加瞭解。有時候每個人的領導風格，一定不能夠有職場霸凌，有相關法令，也希望大家能過透過這些管道來申訴，如果有具體事證可以提供給外交部。立院外交及國防委員會今（11）日會議結束前，主席馬文君詢問林佳龍調查進度如何？林佳龍說，已經報告回覆給外委會了。根據外委會收到的報告，外交部表示，已主動就網路傳言內容向美處及相關同仁進行瞭解和釐清，並主動關心經手相關業務之同仁。就他們目前訪談同仁的結果，與網路傳言內容尚有落差，目前外交部也未接獲同仁透過各管道提出之申訴。俞大㵢並已對外聲明表示「如其工作要求標準或管理風格造成同仁不適，願多為溝通精進」。外交部表示，為落實對「霸凌零容忍」之立場，外交部已請俞大㵢改善其管理溝通模式，隨時留意同仁工作負荷與身心狀態，並持續強化對駐外機構館長相關訓練，避免類此情形再次發生。外交部表示，考量本案係匿名網路傳言，經訪談瞭解結果與部分內容存在落差，且對於匿名網路傳言所述情形，在人、事之查證上亦存在困難與侷限。而打造友善團結的工作環境一向是該部的目標，外交部人事處亦設立專線電話、傳真及專用電子信箱等申訴管道，若後續接獲同仁提出申訴，將依據相關規定，邀集外部專家學者依保密原則進行調查。外交部表示，針對網路傳言內容，該部雖未接獲正式申訴，仍主動進行瞭解和釐清，就網路傳言包括「調動主管職務」、「大使家眷干涉館務」及「官邸服務人員」等內容，與該部瞭解情形尚有落差。