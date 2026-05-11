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美國與伊朗和平談判再度受挫，中東戰事重創能源供應鏈，國際油價大幅飆漲之際東南亞國家政府被迫收緊電閘，繼馬來西亞、泰國、越南和菲律賓等國呼籲民眾設定冷氣溫度、放寬服裝規定等後，印度總理莫迪也宣布將重啟居家辦公與節能政策，並呼籲民眾減少非必要出國與大型消費。國際油價今（11）日開盤後迅速走高，此前油價已從接近70美元一路飆升，一度逼近126美元高點。市場普遍認為，油價飆漲與美國總統川普拒絕伊朗對美方和平提案的回應，以及伊朗再度揚言可能在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）再度發動軍事活動有關。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，長期關閉導致能源儲備耗盡已衝擊全球能源供應。對此，莫迪（Narendra Modi）在公開活動中表示，印度在新冠疫情期間已建立成熟的遠端工作與線上會議體系，如今應重新啟用這些模式，以減少燃料消耗並符合國家利益。他同時呼籲民眾減少非必要出國旅行，並鼓勵企業與機構優先恢復遠距工作。莫迪強調，全球汽油與柴油價格正在大幅上升，印度必須透過節省燃料使用來降低國家的外匯支出，除燃料外莫迪也呼籲家庭減少食用油消耗，並呼籲農民們降低對進口化學肥料的依賴，以減輕外匯壓力並改善環境。印度是全球第三大原油進口國，2023至2024年度石油進口依存度高達87.8%，且多數石油與天然氣需經過荷姆茲海峽運輸。為降低供應風險，印度已增加自俄羅斯、美國與西非進口原油，並提升煉油廠產能，同時提高液化石油氣日產量以確保供應。