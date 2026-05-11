我是廣告 請繼續往下閱讀

愛爾麗醫美診所偷拍案持續延燒，也引發消費者退費爭議。針對有民眾反映，申請信用卡分期退款時，卻遭業者要求「必須先補齊剩餘分期款項，才能整筆刷退」，金管會今（11）日在立法院明確表示，現行制度下不應出現這種情況，後續也將進一步了解個案狀況。立法院財政委員會今日審查金管會115年度預算案，民進黨立委李坤城質詢時指出，近期不少愛爾麗消費者反映，因偷拍事件希望退還尚未使用的療程費用，卻被業者以「銀行規定」為由，要求先繳清後續分期款項才能退款，類似情況過去在其他產業也曾發生。對此，金管會銀行局長童政彰表示，依現行信用卡分期付款規範，若屬於未完成服務契約的消費爭議，不論是收單銀行或發卡銀行，都會基於保護持卡人權益進行處理，「不會發生消費者必須先把分期款繳清，才能退費的情況」。童政彰進一步表示，銀行局近期將向相關發卡銀行與愛爾麗的收單銀行進一步了解個案狀況，釐清實際退費流程與業者說法。金管會也指出，對於未完成服務的契約，金融機構應協助保障消費者權益，若民眾遇到相關爭議，除了可向消保官申訴外，金融消費評議中心也可提供協助。愛爾麗日前遭爆在診間裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，涉嫌偷拍，引發社會譁然。業者已宣布自5月7日起受理全面退費，消費者須親赴原購買分院辦理，並攜帶相關證明文件，由專人協助核對療程使用情況，強調退費不扣贈品金額，也不收取手續費。