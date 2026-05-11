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伊朗外交部：終戰提案「寬宏大量且負責」

伊朗揚言若被迫戰鬥將會戰到底

美國總統川普（Donald Trump）10日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「我剛剛讀了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全無法接受！」川普並未說明德黑蘭回應的具體內容，但外媒披露，伊朗的提案包括要求美國賠償戰爭損失，並強調伊朗對荷姆茲海峽的主權。根據《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）11日表示，川普拒絕了德黑蘭結束戰爭的提案，將導致該地區的穩定與安全受到「破壞」。巴蓋伊強調，美國才是持續提出「不合理要求」的那方，而伊朗的提案「並不過分」。巴蓋伊表示，伊朗提出的方案是合理的要求，「我們要求結束一切形式的戰爭，解除封鎖和海盜行為，並解凍因美國施壓而被不公正地凍結在銀行的伊朗資產」。巴蓋伊並補充說，德黑蘭還有提出其他的條件，包括確保荷姆茲海峽安全通行，在當地和黎巴嫩都必須保證恢復安全等等。根據伊朗媒體之前披露，伊朗的提案還包括要求美國賠償戰爭損失，但巴蓋伊並未公開證實這一項。巴蓋伊強調，「無論何時被迫開戰，我們都會戰鬥到底；無論何時仍有外交空間，我們都會抓住斡旋機會」。巴蓋伊表示，無論如何，伊朗的最終決定將基於自身的國家利益，並稱伊朗當局已用行動證明，「我們致力於維護人民的利益」。巴蓋伊說，任何可能破壞中東穩定的干預行為都應受到反對，並稱當地國家之間的互信必須提高，以恢復安全與穩定。巴蓋伊也喊話歐洲國家，「應該避免採取任何損害自身利益的行動」，不應捲入這場由美國和以色列挑起的非法戰爭，以避免讓局面更加複雜。川普在怒批伊朗的提案「完全無法接受」後，並沒有透露他是否打算繼續談判，或者是將轉而選擇軍事行動。