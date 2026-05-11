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美國總統川普本週即將前往中國北京，與中國國家主席習近平舉行川習會，全球關注2人將談及什麼議題。美媒披露，川普將在會中向習近平提及一筆高達140億美元（約新台幣4395億元）的對台軍售案，此舉不僅史無前例，更可能違反1982年雷根政府對台灣所作出的「六項保證」。根據哥倫比亞廣播公司報導，當川普搭乘空軍一號抵達北京，與習近平舉行峰會時，這位中國領導人心中最重要的議題，不會是伊朗戰爭以及遭到瓶頸化的荷姆茲海峽對全球造成的衝擊。相反地，習近平將專注於台灣。報導提到，去年年底，美國批准了一筆創紀錄、價值110億美元的對台軍售案，此舉激怒了中國。然而，一項規模更大的140億美元軍售方案目前正放在川普的辦公桌上等待批准。報導更稱，川普將與習近平討論這項方案，這是歷任美國總統從未做出的讓步，也違反了前總統雷根（Ronald Reagan）政府於1982年對台灣作出的六項保證承諾。報導指，中國希望川普將美國政府對台灣的官方措辭，從「不支持」台灣獨立，改成「反對」台灣獨立。儘管這聽起來像是語意上的差異，但這種外交措辭的調整，可能會對台灣居民帶來重大影響。川普的諸多言論也讓台灣的官員們擔憂，川普可能會把台灣出賣給習近平。台灣外交部次長陳明祺接受CBS訪問時表示，他並不擔心美國會拋棄台灣，並稱美國是一個「值得信賴的盟友」，同時指出美台夥伴關係具有互惠利益。台灣在地緣政治與全球供應鏈中扮演關鍵角色。台灣生產全球90%的高階半導體，這些晶片被用於人工智慧與國防科技。陳明祺表示，美國可以像我們依賴美國一樣依賴我們，他仍認為美國是台灣最可靠的夥伴。」陳明祺指出，中國在南海與東海的行動已變得更具侵略性，並強調中國持續升高的軍事擴張與每日軍演。習近平先前曾要求中國軍方做好在2027年對台採取行動的準備，但美國今年3月發布的一份全球威脅情報報告認為，中國目前在未來一年內不會入侵台灣。國防安全研究院（INDSR）軍事分析師 陳亮智表示，中國軍方高層近期大規模遭到清洗，很可能已讓習近平的時程落後。他表示，「我們現在不會面臨這個問題，但幾年後仍可能會面對，相信威脅仍然存在。」