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醫美診所偷拍爭議持續擴大，衛福部今（11）日表態，醫療機構無使用針孔監視設備的必要，此類行為無法被接受。衛福部長石崇良也承諾，將立即發文各縣市衛生局，啟動全國醫美診所專案稽查。近期包括愛爾麗、聖宜、研醫明、光澤等診所，陸續被爆出疑似裝設針孔或偽裝型錄影設備，引發民眾對醫療隱私的高度不安。國民黨立委蘇清泉指出，部分診所被爆出疑似偷拍後，業者卻宣稱不知情，或稱設備是沿用他人舊設備。他質疑，這些醫療院所是否只是掛名營業，甚至由醫師掛名負責，要求衛福部加強管理。石崇良回應，每一家醫療機構都有負責醫師，不能以「不知道」作為理由卸責。他強調，既然擔任負責人，就必須負起管理責任，違法偷拍絕對不可原諒，會祭出停業處分，負責醫師也必須承擔法律責任。石崇良也指出，國內過去已有醫療機構隱私相關指引，公共區域裝設攝影設備是為了公共安全，但不能針對特定人進行攝錄影，也必須事先告知。他說，這次事件是非常離譜的違法行為，衛福部一定嚴查嚴罰，後續也會訂出一致規範。衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫美產業過去確實曾出現掛牌亂象，甚至有診所聘用高齡醫師掛名。她強調，這次事件的核心首先是違法問題，醫療機構沒有必要使用針孔監視器，這類行為無法被接受。衛福部將於5月13日再邀集醫界開會，釐清違法行為與正常、合理設備使用的界線。民進黨立委劉建國則要求衛福部立即啟動全國稽查。他指出，偷拍疑雲已從醫美診所延燒，甚至連產後護理之家也傳出疑似偽裝設備事件，民眾最擔心的是，全國還有多少醫療機構在病患、家屬或服務對象不知情下，裝設偽裝成煙霧偵測器等設備的錄影或錄音器材。劉建國也批評，衛福部原本預計5月13日才開會研議是否普查，反應太慢，恐怕等於給業者時間處理現場。對此，石崇良表示「完全同意」，並承諾今日就會發文通知全國各縣市衛生局，全面啟動醫美診所專案稽查，以保障民眾就醫隱私與安全。