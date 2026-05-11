台灣房價越來越高，要在首都台北市買房，需要年薪多少才夠呢？根據聯徵中心統計2025年房貸數據，全台購屋主力在年薪60萬到80萬元，而台北市除了年收80萬到100萬族群之外，年收400萬元以上的高資產族群成為第二大買盤，讓知名財經作家游庭皓感嘆，台北市完全是另一個世界，許多民眾則認為，沒有靠父母幫忙，根本買不起房。
信用管制後投資客退場 首購成購屋主力
根據住商機構統計聯徵中心2025年房貸數據，全台購屋主力約是年收入60萬到80萬元的族群，不過台北市最大買盤是年收80萬到100萬元的族群，接著第二大買盤就一舉跳到年收400萬元以上，比例高達10.2％。
住商不動產北市區協理錢思明指出，台北市寸土寸金，房價基期高，能入手北市門牌者如果不是具備極高資產實力，就是有財富傳承的背景。去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，許多在股市收穫滿滿的金字塔頂端人口，為了抗通膨，紛紛將資金投入相對穩定的北市不動產市場。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也分析，2024年9月央行推出第七波信用管制，市場投資客逐漸退場，讓房市買盤回歸自住 。在銀行限貸的氛圍下，首購族群因較不受貸款審核壓力影響，宛如手握「免死金牌」，成為冷卻環境下的購屋主力。
台北購屋族群有斷層 富豪決定價格支撐度
知名財經作家游庭皓表示，台灣房市進入兩極支撐，全台購屋主力集中在60萬到80萬元，代表市場基本盤其實是首購族，在限貸政策支持下，投資客退場，銀行也更傾向把資源給首購族，等於變相給首購族一張優先通行證，成為成交量來源。
游庭皓指出，台北市的購屋結構出現明顯斷層，除了年收80萬到100萬族群外，年收400萬以上的高資產族直接變成第二大買盤，「台北市完全是另一個世界」，他認為，這代表台北房價已經是資產市場，很多購買力來自資產配置、財富傳承，甚至是股市獲利轉進不動產，而非薪水購房，本質上，現在房市的邏輯很像雙軌制，小資族決定市場成交量，富豪決定價格撐不撐得住。
不過有許多網友認為，「80到100萬無疑是父母幫忙買，兒女繳貸款，因為台北市的房子即便年收400買房壓力還是很大」、「這收入的要買房不容易，大多數是頭期款都有長輩資助才有辦法」、「沒靠雙薪家庭跟爸媽，很難買超過一千多萬的房子」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據住商機構統計聯徵中心2025年房貸數據，全台購屋主力約是年收入60萬到80萬元的族群，不過台北市最大買盤是年收80萬到100萬元的族群，接著第二大買盤就一舉跳到年收400萬元以上，比例高達10.2％。
住商不動產北市區協理錢思明指出，台北市寸土寸金，房價基期高，能入手北市門牌者如果不是具備極高資產實力，就是有財富傳承的背景。去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，許多在股市收穫滿滿的金字塔頂端人口，為了抗通膨，紛紛將資金投入相對穩定的北市不動產市場。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也分析，2024年9月央行推出第七波信用管制，市場投資客逐漸退場，讓房市買盤回歸自住 。在銀行限貸的氛圍下，首購族群因較不受貸款審核壓力影響，宛如手握「免死金牌」，成為冷卻環境下的購屋主力。
知名財經作家游庭皓表示，台灣房市進入兩極支撐，全台購屋主力集中在60萬到80萬元，代表市場基本盤其實是首購族，在限貸政策支持下，投資客退場，銀行也更傾向把資源給首購族，等於變相給首購族一張優先通行證，成為成交量來源。
游庭皓指出，台北市的購屋結構出現明顯斷層，除了年收80萬到100萬族群外，年收400萬以上的高資產族直接變成第二大買盤，「台北市完全是另一個世界」，他認為，這代表台北房價已經是資產市場，很多購買力來自資產配置、財富傳承，甚至是股市獲利轉進不動產，而非薪水購房，本質上，現在房市的邏輯很像雙軌制，小資族決定市場成交量，富豪決定價格撐不撐得住。
不過有許多網友認為，「80到100萬無疑是父母幫忙買，兒女繳貸款，因為台北市的房子即便年收400買房壓力還是很大」、「這收入的要買房不容易，大多數是頭期款都有長輩資助才有辦法」、「沒靠雙薪家庭跟爸媽，很難買超過一千多萬的房子」。
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